Strictly’s Giovanni dit que lui et Rose travaillent « trois fois plus dur »

Giovanni a expliqué à quel point il est gratifiant de travailler avec Rose (Photo : PA/Guy Levy/BBC)

Le couple Strictly Come Dancing Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice restent les favoris pour gagner cette année, ce dernier révélant à quel point il apprécie leur partenariat.

La star d’EastEnders et le danseur professionnel ont rapidement pris d’assaut la compétition après que Rose soit devenue la toute première candidate sourde de l’émission.

Ils ont même battu des records, marquant les 40 points les plus rapides de l’histoire de Strictly, pendant la semaine d’Halloween.

Il n’est donc pas surprenant que Giovanni ait récemment qualifié cette série de meilleure à ce jour, révélant à quel point la danse » gratifiante » avec Rose a été jusqu’à présent Metro.co.uk.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cette série avait été particulièrement enrichissante, Giovanni nous a répondu : « Absolument. Au cours des sept années que j’ai passées dans la série, c’est certainement le moment le plus incroyable.

« En tant qu’enseignant, c’est gratifiant un samedi soir. Pas quand vous obtenez un 40 ou un bon score – c’est évidemment bien – mais c’est plus une question de performance.

La paire a obtenu les 10 premiers de la compétition de Craig cette année (Photo: BBC)

« Vous venez un samedi soir, nous savons tous les deux combien nous travaillons pendant la semaine. Nous travaillons tous les deux plus dur, trois fois [harder] que n’importe qui d’autre, et lorsque nous réalisons ce que nous réalisons, c’est vraiment gratifiant.

« Plus que toute autre chose, c’est ce que vous voulez en tant qu’enseignant. Peu importe si parfois nous nous trompons de pas ou de timing ou quoi que ce soit, nous avons réussi à faire une minute et 30 [seconds] de routine avec une fille Sourde, toujours aussi incroyable et battant toujours des records – tout cela est assez impressionnant !’

La paire est dans une course à trois chevaux pour le titre contre John Whaite et AJ Odudu, selon les cotes des bookmakers.

Mais Rose et Gio n’ont même pas en tête la victoire pour le moment, insistant sur le fait qu’ils sont simplement heureux d’être toujours dans la compétition.

L’actrice Rose nous a dit : je ne prends qu’une semaine à la fois parce que je n’ai pas vraiment le temps de penser à la pression [of winning] parce que la danse envahit mon cerveau !’

Son partenaire de danse a convenu qu’il était « inutile » de penser au résultat chaque semaine, notant: » Chaque danse est une danse différente et chaque couple joue également le jeu parce que tout le monde veut gagner.

« Nous nous concentrons simplement sur ce que nous faisons chaque semaine: nous assurer que nous traversons la semaine et jouons cela semaine après semaine. »

Plus: Strictly Come Dancing



Il a poursuivi en rappelant aux fans: » En fin de compte, il y a un vote public, la seule chose que nous pouvons contrôler est ce que nous faisons en studio et nous assurer que notre danse est bonne, alors j’espère que les juges et le public l’aimeront et nous pouvons passer !’

Leur danse à venir les voit affronter un choix de couple, leur donnant une liberté totale sur leur routine, Rose ayant précédemment commenté à quel point cette performance ne ressemblait « en rien » à ses danses précédentes jusqu’à présent.

Strictly Come Dancing continue ce soir à 18h40 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : les stars ont déjà quitté le casting du groupe WhatsApp



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : John Whaite a dû s’empêcher de pleurer lors d’une routine émotionnelle avec Johannes Radebe

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();