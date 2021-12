Strides autorise Stelis à exporter 50 millions de doses Spoutnik Light

La première commande de la société est une commande à l’exportation de 50 millions de doses du vaccin Spoutnik Light pour Covid-19.

Stelis Biopharma, la division biotechnologique de Strides Pharma Science, a annoncé mardi avoir mis en service une installation de fabrication de vaccins entièrement intégrée à grande échelle à Bengaluru. Il peut fabriquer 720 millions de doses de vaccin en un an. La première commande de la société est une commande à l’exportation de 50 millions de doses du vaccin Spoutnik Light pour Covid-19.

L’installation a été inspectée par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO). Stelis a également reçu un premier avis de conformité de CDSCO pour exporter jusqu’à 50 millions de doses de Spoutnik Light.

En mars 2021, Stelis s’était associé au Fonds d’investissement direct russe pour produire et fournir le vaccin Spoutnik. Elle a maintenant commencé à fabriquer Sputnik Light à une échelle commerciale et est en passe de commercialiser le vaccin pour les marchés mondiaux au cours du T4FY22.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.