Strides Pharma Science lancera bientôt le Molnupiravir générique pour les patients COVID

La société a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drugs Controller General of India (DCGI) pour lancer le Molnupiravir 200mg, un médicament oral contre le COVID-19, en Inde.I

Strides Pharma Science Ltd a annoncé mardi qu’elle lancerait immédiatement son générique Molnupiravir, indiqué pour les patients adultes à haut risque atteints de COVID-19, en Inde sous la marque Stripiravir. La société a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drugs Controller General of India (DCGI ) pour lancer Molnupiravir 200mg, un médicament oral pour COVID-19, en Inde. Dans un communiqué, Strides a déclaré qu’il « lancera immédiatement Molnupiravir en Inde sous sa marque Stripiravir ». La société commercialise le produit avec une chaîne d’approvisionnement intégrée de groupe pour Ingrédients pharmaceutiques actifs et dosage oral solide de ses capacités de fabrication à grande échelle pré-qualifiées par l’OMS (PQ), a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis de recevoir l’approbation de la DCGI pour le lancement du Molnupiravir, qui a montré des résultats prometteurs dans plusieurs études cliniques. Le produit offre un avantage thérapeutique aux patients présentant des symptômes de COVID légers à modérés et peut être administré à domicile », a déclaré R Ananthanarayanan, directeur général et PDG de Strides Pharma Science Ltd.

Avec l’émergence des nouvelles variantes, a-t-il déclaré, « nous pensons que le molnupiravir profitera à l’ensemble de la population, qui pourrait être à risque en raison de COVID-19. Nous restons engagés dans notre lutte contre cette pandémie mondiale ».

Strides a déclaré que le molnupiravir avait reçu l’approbation de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) en tant que médicament sûr et efficace pour les patients atteints de cas légers à modérés de COVID-19. Il a également récemment reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’USFDA.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.