Strike 3 pour MLB… Vous êtes sorti! ⋆ 10z viral

C’est un jour tellement triste d’avoir à annoncer la mort de la Major League Baseball. Tous les enfants de ma génération ont grandi avec leur gant de baseball sur leur guidon et une carte à collectionner flottant dans les rayons de leurs pneus de vélo. Le baseball faisait partie de nos vies depuis les champs boueux du printemps jusqu’au gel de l’automne. Je me souviens d’être allé à l’entraînement de printemps en 1967 et que mon père et nous étions assis sur un banc à parler à deux de ses idoles, Ted Williams et Bobby Doerr. Je me souviens être allé à la journée d’ouverture avec lui en avril. Je me souviens avoir emmené mon fils à son premier match à Fenway et avoir vu la même magie dans ses yeux que je pouvais me rappeler dans les miens. Le baseball était pur, le baseball était américain, le baseball était le passe-temps américain. Le baseball est décédé le 2 avril 2021.

C’était une mort rapide, un suicide assisté en fait, car l’ancien jeu s’est laissé aspirer par la nouvelle culture d’annulation de réveil qui veut être le nouveau passe-temps. La MLB a décidé hier de prendre une décision rapide de prendre des mesures contre une nouvelle loi sur le vote en Géorgie qu’elle, comme tous ceux qui condamnent cette loi comme raciste, n’ont manifestement pas lu. Ils ont pris la parole de notre président, la parole de notre chef de la majorité et de notre président, ils ont pris la parole d’autres sociétés tout aussi mal informées, et juste comme ça, 3 grèves et le baseball est terminé! En retirant le match des étoiles 2021 d’Atlanta et le repêchage de baseball amateur de Géorgie, ils ont directement nui au peuple géorgien, mais ont détruit leur marque pour toujours. Les retombées de leur décision seront énormes et coûteuses et blesseront beaucoup plus la MLB que la culture d’annulation n’aurait jamais pu espérer infliger. Une autre faible victime du nouvel ordre mondial d’aujourd’hui.

La MLB, et ceux qui les ont poussés à prendre les décisions qu’elles ont prises de manière imprudente hier, ont créé un plus grand fossé entre les factions toujours polarisées de ce pays. Ils n’auraient jamais dû s’impliquer, mais ce faisant, ils ont montré à quelle vitesse ils avaient besoin de céder à la pression de la gauche plutôt que de découvrir la vérité. Le président Joe Biden devrait avoir honte de ses actes à ce sujet. Il a craché des mensonges et réincarné le terme Jim Crow depuis une période sombre de notre histoire et lui permet de jeter une ombre sur nous tous aujourd’hui. Il est étonnant que la MLB, Delta Airlines et Coca-Cola aient pris des mesures contre une loi adoptée dans un État particulier, mais aucune des entreprises, Joe Biden ou l’un des sbires du Parti démocrate n’aura le courage d’appeler aux Jeux olympiques américains. Comité de se retirer des Jeux olympiques de Pékin. Les jeux se déroulent en Chine où il n’y a pas d’élections, où les groupes ethniques et les fidèles religieux sont soumis à des travaux forcés et à la mort, où le virus COVID-19 a été créé, l’État chinois qui contrôle la vie et la pensée de tous les citoyens sous leur contrôle, mais aucune de ces entreprises ou politiciens n’a le courage de dénoncer la Chine, mais en ce qui concerne l’identification électorale, il n’y a aucune limite à ce que ces personnes et ces groupes feront pour punir ceux qu’ils croient être responsables. Quiconque se blesse dans la foulée n’est que des dommages collatéraux nécessaires à sa fin.

Je ne suis pas d’accord avec les boycotts organisés et je pense que chaque personne doit prendre ses propres décisions, mais je dois rendre hommage à Donald Trump pour avoir agi rapidement pour appeler au boycott national de la MLB. Une action rapide est nécessaire pour arrêter le train à grande vitesse qu’est le Cancel Culture Express. Notre histoire est détruite si rapidement qu’elle est floue. Des statues détruites, des bâtiments renommés et la vérité du passé s’est transformée en un flou de mensonges. S’il faut quelqu’un avec la voix et la portée d’un Donald Trump pour appeler au boycott, alors je me joindrai à moi. Ma première pensée quand j’ai entendu parler de leur décision a été de renforcer ma décision de l’année dernière quand ils ont adhéré au mouvement BLM de ne jamais le faire. donnez un autre dollar de mon argent durement gagné à la Major League Baseball. Jusqu’à présent, cela ne me manque pas et les innombrables heures que je consacrais chaque année à regarder des matchs sont désormais passées avec mes proches. Je ne les boycotterai jamais.

