tldr; Pay Me In Bitcoin with Strike permet à quiconque de convertir une partie de ses revenus en bitcoins sans frais. Au 12 octobre, l’inflation annuelle aux États-Unis était de 5,4 %, un sommet en 13 ans. On estime que 54 % des consommateurs américains vivent d’un chèque de paie à l’autre et 70 % ont moins de 15 000 $ d’économies.

