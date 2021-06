Réseau de foudre

Strike Dumps Tether, s’apprête à s’associer avec des banques pour les envois de fonds au Salvador

Le fournisseur de solutions de réseau Lightning Strike fait de grands pas pour les envois de fonds au Salvador. La startup n’utiliserait plus l’USDT stablecoin de Tether comme substitut du dollar américain sur son réseau. Le PDG de Strike, Jack Mallers l’a annoncé sur le « What Bitcoin Did ” Podcast.

Mallers dit qu’il n’a plus besoin d’USDT

Mallers a révélé que son entreprise s’intégrerait aux cinq plus grandes banques et aux deux plus grands distributeurs de distributeurs de billets au Salvador. Il a déclaré que les magasins de distributeurs permettraient aux gens d’échanger de l’argent contre des soldes sur une application mobile comme Strike et vice versa.

Les intégrations supprimeraient le besoin d’USDT car Strike serait en mesure de conserver les soldes des clients dans les banques. Cela leur donnerait également plus d’endroits pour encaisser ces soldes contre des monnaies fiduciaires.

L’USDT a été inclus dans le pilote bêta de Strike publié en janvier après que Mallers a appris que conserver des dollars au nom des utilisateurs serait illégal.

Par conséquent, l’USDT, le plus grand stablecoin, devait servir de substitut aux envois de fonds en dollars envoyés au Salvador via la plate-forme Strike. Mallers a dit,

“Nous avons intégré Tether dans Strike qui était l’équivalent du compte bancaire Chase en Amérique et nous a au moins donné quelques fonctionnalités de base MVP.”

Le plan était que Strike débite le compte bancaire d’un expéditeur, le convertisse en Bitcoin et le transmette à l’infrastructure d’Amérique centrale de l’entreprise ; puis convertissez-le en USDT qui sera ensuite crédité sur le compte du destinataire.

Dans le récent podcast, Mallers a déclaré qu’il n’avait inclus que l’USDT en raison des options limitées dont il disposait initialement.

Ce changement de Mallers intervient moins d’un mois après avoir présenté le président salvadorien Nayib Bukele à la communauté Bitcoin lors d’une conférence à Miami.

Bukele avait alors annoncé le partenariat avec Strike pour construire une infrastructure financière utilisant Bitcoin. C’était avant que le pays ne fasse la une des journaux internationaux pour devenir le premier à faire du Bitcoin une monnaie légale.

Préoccupations concernant le support de Tether

Le récent retrait de Tether par Mallers de son réseau peut être un soulagement pour ceux qui s’inquiètent du soutien de l’USDT.

Pendant longtemps, Tether a fait l’objet d’une controverse quant à savoir si son stablecoin est entièrement soutenu par des réserves en dollars. Le mois dernier, Tether a révélé pour la première fois la répartition de ses réserves.

Tether a déclaré que la majeure partie des réserves de Tether sont en espèces, équivalents ou autres dépôts à court terme, le reste étant constitué de prêts garantis, d’obligations de sociétés et d’autres investissements.

La répartition des fonds fait partie d’un règlement avec le procureur général de l’État de New York (NYAG) qui a sondé ses finances en février.

