Strike lance un produit de moyennage du coût en dollars aux États-Unis

La société de paiement compatible avec les crypto-monnaies Strike a lancé un produit de moyenne des coûts en dollars (DCA) aux États-Unis, a annoncé jeudi la société.

Les utilisateurs, à l’exception de ceux d’Hawaï et de New York, peuvent créer des achats de bitcoins récurrents pour aussi peu que 50 cents, sans frais. Cela peut être fait sur une base mensuelle, hebdomadaire, quotidienne et horaire. « Les achats récurrents permettent à nos utilisateurs de déployer l’une des stratégies d’investissement les plus fiables et les plus performantes pour l’actif le plus performant au monde », a déclaré le fondateur et PDG de Strike, Jack Mallers, dans un communiqué. L’initiative intervient environ sept semaines après que Strike a commencé à permettre à ses utilisateurs américains de convertir instantanément tout ou partie de leurs chèques de paie en bitcoin. Plus tôt cette année, Mallers a joué un rôle important en aidant El Salvador à adopter le bitcoin comme monnaie légale.