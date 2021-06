STRIKE PAC PREND UN RAPPEL DE CALIFORNIE DANS UNE NOUVELLE PUBLICITÉ DUR : #StopThemNow ⋆ .

in

#StopThemNow met en lumière les groupes dangereux derrière le rappel de CA Gov

LOS ANGELES, CA —Dans la continuité de leur série de publicités contre la machine de messagerie du Parti républicain, Strike PAC, un nouveau Super PAC pro-démocratie, a publié une nouvelle publicité vidéo, intitulée « Arrêtez-les maintenant » qui aborde les forces infâmes derrière le rappel des gouverneurs de Californie.

L’annonce, qui a été diffusée jeudi soir sur FOX LA News, met en lumière la façon dont le GOP anti-démocratique et favorable à la suprématie blanche est en fait la force motrice derrière le rappel des gouverneurs de Californie, tentant ouvertement d’attaquer et de démanteler nos valeurs californiennes.

Pour voir « #StopThemNow », cliquez sur l’image ci-dessous :

La fondatrice de Strike PAC, Rachel Bitecofer, a publié la déclaration suivante avec le dévoilement de l’annonce :

«Comme ils le sont dans tout le pays, les républicains de Californie s’efforcent de renverser une élection démocratique en exploitant les craintes de conspiration de leur base suprémaciste blanche qui soutient Qanon. Le rappel au poste de gouverneur va échouer parce que les forces fascistes qui le dirigent sont totalement contraires aux valeurs progressistes de la Californie. Nous sommes ravis de lancer « Arrêtez-les maintenant » pour fournir une couverture aérienne exposant l’effort de rappel comme un échec total alimenté par les éléments les plus toxiques de notre politique et de notre société. »

Auparavant, Strike PAC a dévoilé une nouvelle publicité vidéo puissante, intitulée “Steal”, qui met en lumière l’objectif du candidat VA GOP, Glenn Youngkin, d’adopter une législation sur le truquage des élections de style géorgien et texan en Virginie.

Créé par la politologue et analyste électorale Rachel Bitecofer, Strike PAC produit des messages agressifs, émotifs et de marque conçus pour contrer la machine à messages du Parti républicain et forcer le GOP à jouer la défense. Le PAC a l’intention de compenser l’avantage structurel détenu par les républicains en tant que parti hors du pouvoir à Washington en faisant du cycle 2021 de Virginie un référendum sur le GOP moderne.

