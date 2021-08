Strip-teaseuse britannique, petit ami condamné pour avoir volé 11 000 $ à un autre danseur ⋆ .

in

Une strip-teaseuse britannique et son petit ami ont été condamnés à la prison mardi pour avoir volé à un autre danseur exotique plus de 11 000 $ de pourboires lors d’un vol alimenté par la jalousie en janvier dernier, selon un rapport.

Gemma Lyons, 29 ans, et son amant de 36 ans, Nicholas Proctor, ont été condamnés à des peines de deux et cinq ans, respectivement, pour l’attaque brutale tôt le matin contre l’ancienne danseuse du club de gentleman Honeypot, Mihaela Sasarman, a rapporté The Sun.

Lyons et Proctor ont été condamnés à deux et cinq ans, respectivement, pour l’agression et le vol qualifié.Facebook

Les procureurs ont déclaré que Lyons était devenue furieuse et avait “élaboré un plan” lorsqu’un client généreux qu’elle avait essayé de divertir avait fini par arroser la victime de piles d’argent au club de Maidenhead, Berks, selon le rapport.

Sasarman a fini par gagner plus de 11 000 $ le 30 janvier – la nuit précédant le crime.

Tôt le lendemain matin, lorsque Sasarman a quitté le club en direction du métro, Lyons et Proctor l’ont harcelée avant que l’homme n’attaque, selon le rapport.

Les autorités ont déclaré que Proctor avait donné un coup de poing à la victime à la tête et lui avait arraché son sac, ce qui a fait que l’argent s’est répandu sur le sol.

Sasarman a subi une ecchymose et une coupure lors de l’attaque.

“Découvrir qu’un collègue était responsable m’a secoué”, a déclaré Sasarman dans une déclaration de la victime, selon le rapport.

« Je pensais que nous veillerions les uns sur les autres et ne nous attaqueraient pas les uns les autres. »