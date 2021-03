Strix Leviathan crée Makara, une société de robo-advisor qui aide les gens à investir dans la cryptographie

Jesse Proudman. (Photo de Strix Leviathan)

Les nouvelles: La start-up de crypto-monnaie de Seattle, Strix Leviathan, a créé une nouvelle société de robo-advisor appelée Makara.

La technologie: Makara vise à simplifier l’investissement dans les actifs numériques en créant des «paniers thématiques» qui peuvent répondre à divers objectifs et intérêts tels que les plus grosses pièces ou les tendances émergentes. La société espère capitaliser sur l’intérêt croissant pour la crypto-monnaie telle que Bitcoin. Il a récemment reçu l’approbation de la SEC pour être un conseiller en placement enregistré (RIA).

Contexte de Strix: Makara utilise une technologie de trading conçue à l’origine pour Strix Leviathan. Fondé en 2018 par le fondateur de Blue Box, Jesse Proudman, Strix est un service de trading et de gestion de crypto-monnaie pour les entreprises et les institutions. L’entreprise a levé environ 3 millions de dollars de financement et compte 12 employés. Proudman et co-fondateur Sadie Raney sont également les co-fondateurs de Makara. Ils ont récemment recruté Matt Kern, entrepreneur basé à Bend, dans l’Oregon, en tant que directeur technique et président de Makara.