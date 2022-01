Stro Elliot de The Roots parle du remix de James Brown

Stro Elliot n’est pas étranger au jeu de remix, mais quand il a été chargé de s’attaquer James Browndiscographie de , même lui avait quelques réserves. « Je me dis toujours : ‘Pourquoi changerais-tu ces tambours ? Pourquoi voudriez-vous changer quoi que ce soit ?’ Je peux dire cela à propos de beaucoup de choses, mais plus particulièrement des disques de James Brown », le producteur et Racines a expliqué le député avec un petit rire. Mais au cœur de la mission d’Elliot est d’explorer les liens entre la musique du passé et du présent. En tant que multi-instrumentiste et producteur, il utilise ses remixes pour dépouiller les pistes jusqu’à leurs bases et les reconstruire en tant que nouvelles créations. Sur son nouveau projet James Brown, Noir et fort, il ne suggère pas une nouvelle façon de sonner la musique de Brown, mais imagine plutôt la musique abordée à partir d’un état d’esprit différent de celui de sa première itération.

Elliot, qui a sorti de la musique sur le légendaire Street Corner Music de DJ House Shoes, passe maintenant sa journée en tant que membre de The Roots. Le soutien de ces deux camps, notamment le batteur de The Roots, Amir « Questlove » Thompson, lui a donné l’assurance qu’il était l’homme qu’il fallait pour aborder l’imposant catalogue de James Brown. Les encouragements de Thompson, qui est lui-même un aficionado de Brown, sont venus de la capacité d’Elliot et de son approche. « J’ai tendance à apporter le plus grand soin à la façon dont je l’aborde », explique Elliot. « Bien que j’essaie d’y mettre mes propres épices spéciales, je fais de mon mieux pour rester fidèle à l’ambiance initiale de la piste. »

Elliot est DJ et producteur de métier, mais son travail avec The Roots l’a amené à explorer la musique de Brown du point de vue de plusieurs instruments. Sur certaines chansons, il peaufine les guitares, sur d’autres la batterie et la basse. Il joue même de temps en temps avec la voix de Brown, gardant l’esprit de la musique de la légende dans l’œuvre, mais ajoutant son propre style aux chansons qu’il aborde. Avec Black & Loud, Stro Elliot entretient une conversation avec l’histoire et démontre que peu importe le nombre d’années qui passent, nous parlons toujours le même langage que James Brown et son groupe légendaire.

Précommandez Black & Loud : James Brown réinventé par Stro Elliot

Comment vous êtes-vous initialement engagé pour aborder ce projet de remix de James Brown ?

Pour les gens qui me connaissaient avant ce projet, ils savaient que j’avais un coup de main dans le remix de beaucoup d’artistes classiques, que ce soit Michael Jackson, Prince, ou autres. Il y avait deux remix de James Brown que j’avais fait dans le passé, dont l’un s’appelait « James Baby », qui devenait beaucoup de circulation et beaucoup de spin. Cela gagnait du terrain parmi les DJ en particulier, à qui je donne toujours le crédit ultime, car ce sont les gens qui ont finalement poussé – non seulement cet album, mais probablement tous les autres disques que j’ai jamais sortis – en ce qui concerne les remixes.

« James Baby » a trouvé sa place chez Questlove de The Roots et House Shoes de Street Corner Music. Ils avaient tous les deux des amis communs qui travaillaient chez Universal et qui étaient enthousiastes à l’idée de potentiellement faire un projet pour James Brown. J’étais, à tout le moins, sur une liste restreinte de personnes pour le faire. Lorsque le monde s’est arrêté en 2020, j’étais en train d’essayer de rassembler les choses pour le projet. J’ai fini par avoir beaucoup de temps et j’ai repris le projet avec Universal.

Travailliez-vous avec des stems ou remixiez-vous des morceaux entiers ? Comment avez-vous abordé la création de ce projet ?

J’avais déjà commencé l’un des morceaux avant même de savoir que je ferais partie du projet. Il s’appelait « Lève-toi ». Celui-ci a été initié par Questlove lors d’un enregistrement. Sur Jimmy Fallon, nous jouons de la musique sur les haut-parleurs de la maison entre les publicités. La chanson originale est arrivée, et il m’a mis au défi de jouer avec, ce qu’il fait avec certaines chansons qui semblent irréversibles. Il me dit : « Je te défie de faire quelque chose sur l’une des chansons les plus ringardes de James Brown. C’est celui que j’ai commencé avant qu’ils ne me contactent. Au total, je veux dire qu’il y avait peut-être quatre des 10 chansons pour lesquelles ils ont envoyé des stems. Les autres étaient juste moi qui travaillais avec ce que je pouvais.

En tant que

Préférez-vous que cela soit ainsi, où il y a une certaine contrainte ?

Ça dépend, parce qu’il y a un certain entêtement dans ma façon de travailler, pendant laquelle j’aime parfois le défi d’essayer de comprendre certaines choses sans avoir les tiges là et tout tracé. Mais pour certaines chansons, ça n’aurait certainement pas été aussi bien si je n’avais pas eu une voix claire de James Brown, ou certaines parties de guitare ou de cuivres, et des choses qui rendent le morceau pop. Cela dépend juste de la piste ou de l’ambiance que je recherche.

Quelle était votre relation avec la musique de James Brown en grandissant ?

J’imagine que tous ceux qui avaient des parents qui écoutaient de la musique, en particulier de la soul ou de la funk, ont grandi avec James. James Brown était une personne qui transcendait les genres en termes de ce que vos parents pouvaient avoir dans leur foyer. J’ai grandi avec des enfants dont les parents avaient surtout du rock classique ou même de la country, mais ils avaient au moins un ou deux disques de James Brown. Mes parents n’étaient donc pas différents dans le sens où ils avaient une vaste collection de choses. Nous avions surtout de la soul et du jazz, mais il y avait certainement une collection de disques de James Brown avec laquelle j’ai grandi.

Est-ce jamais intimidant d’affronter certains des géants de la musique et d’y apporter votre propre touche ? Ou à ce stade, êtes-vous habitué?

Absolument. Chaque fois que vous avez le courage de dire : « Oh, je vais récupérer ce morceau de Michael Jackson, en faire ma propre version, le reconfigurer ou en faire un gâchis sans nécessairement savoir quelle sera la réception. » c’est intense. Heureusement, j’ai eu la chance que la majorité d’entre eux aient reçu un bon accueil.

Mais cela aurait très bien pu se passer dans l’autre sens, surtout chez les DJ où ils seront les premiers à vous dire : « Non, vous n’aviez pas à toucher à cette chanson. Parfois, une base de fans vous dira : « Non, c’est une chanson classique. N’y touche pas. Il n’a pas besoin d’un remixeur ou de quoi que ce soit d’autre. Pour cette raison, j’ai tendance à apporter le plus grand soin à la façon dont je l’aborde. Bien que j’essaie d’y mettre mes propres épices spéciales, je fais de mon mieux pour rester fidèle à l’ambiance et à l’énergie originales de la piste.

Y a-t-il quelque chose que tu as appris en jouant avec The Roots que tu as appliqué à faire cet album ?

Ah, absolument. Avec ce projet en particulier, et probablement beaucoup de choses à venir, leurs empreintes digitales seront sur mon travail, car je n’ai jamais été dans un groupe de ce calibre auparavant. Être entouré de musiciens comme ça au quotidien, en plus de ce qu’on attend de vous, et être dans une émission comme The Tonight Show où tout va si vite, beaucoup de choses se passent à la volée.

Je pense aussi que la musicalité dont je suis capable de témoigner chaque jour y ajoute. En côtoyant un bassiste tous les jours, vous remarquez ce qu’il fait dans certaines sections des chansons lorsqu’elles bougent ou que certaines touches changent. C’est la même chose avec tous les autres membres du groupe, que ce soit les guitares ou les claviers. Vous prenez chaque partie plus au sérieux que si vous n’étiez qu’un « beatmaker ». Ils ont définitivement ajouté à ma façon d’aborder la musique, même s’il ne s’agit que de « remixes ».

Comment décririez-vous votre processus ?

La meilleure façon d’expliquer mon processus est qu’il s’agit d’une jam session en solo. Cela peut commencer par n’importe quoi. Cela pourrait commencer par le chant. Cela peut commencer par la batterie. La batterie est généralement le point de départ pour moi, car c’est comme ça que je commence beaucoup de choses. J’ai une idée de ce que je veux faire en termes de batterie, mais les choses sont susceptibles de changer en termes de tempo. Si la batterie est trop occupée, je peux commencer à retirer des choses une fois que j’ai commencé à ajouter des voix et d’autres choses. Avec ce projet particulier, c’était un mélange de tout. Il y a certaines pistes où j’ai commencé avec juste sa voix et des pistes que j’ai commencé avec ce que faisait le guitariste, et en construisant autour de ça.

Sur Black & Loud, il y a beaucoup de fois où l’ambiance change à mi-chemin. Certains morceaux de James Brown s’ouvrent sur « Oh, voici où un pont sort de nulle part ». Ou, « Voici où, tout à coup, les cors font quelque chose de différent de ce qu’ils faisaient dans la première moitié. » C’est le plus amusant au monde de pouvoir répondre à cela et de construire autour de tous ces changements.

Diriez-vous que votre philosophie globale est d’insuffler une nouvelle vie aux vieux classiques ?

Je pense qu’il y a une partie de moi qui a l’impression que ce serait amusant d’essayer de voir ce que je pourrais faire. Comme sur le remix de « Sex Machine », j’imaginais James Brown en studio avec Fela Kuti. Sur l’album, j’ai aimé imaginer James travailler avec certains de mes artistes et producteurs préférés. J’essaie de devenir une personne en studio avec ces deux autres artistes pour lesquels j’ai beaucoup de respect, et imaginez à quoi cela pourrait ressembler.

Avec qui d’autre voudriez-vous avoir une conversation avec James Brown, musicalement parlant ?

Oh wow. Eh bien, je veux que Questlove soit dans une conversation avec quiconque joue de la musique. C’est une donnée. J’aimerais voir DJ Premier sur un projet comme celui-là, ou peut-être Clark Kent, qui est aussi DJ. En termes de producteurs et de DJ, je pense, aux artistes que j’ai nommés, ainsi qu’à Pete Rock, qui a également commencé à intégrer de nombreuses productions de James Brown dans son travail. L’histoire de la musique de Brown est tellement riche.

Black & Loud : James Brown Reimagined by Stro Elliot sort le 4 février et est disponible en pré-commande.