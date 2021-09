Stroll averti de l’incident du drapeau jaune à Monza

in

Les commissaires sportifs ont mis en garde Lance Stroll pour avoir réagi trop lentement aux drapeaux jaunes lors du Grand Prix d’Italie.

Le pilote Aston Martin a négocié les virages 8, 9 et 10 alors que les drapeaux jaunes étaient agités, couvrant le Nikita Mazepin frappé qui avait tiré sur le côté avec un problème suspecté de groupe motopropulseur.

Une enquête a alors été lancée par les stewards, qui ont tenu à évaluer si Stroll avait suffisamment ralenti.

En fin de compte, ils ont décidé qu’il l’avait fait, mais qu’il aurait pu le faire plus tôt, donnant ainsi un avertissement au coureur canadien.

“Bien que le système de signalisation n’affichait pas de jaune, les commissaires montraient des drapeaux jaunes de l’entrée du virage 8 à la sortie du virage 10”, lit-on dans le rapport.

“Il y avait un point de drapeau qui n’était pas facilement visible pour les pilotes qui montrait un double jaune, mais c’était parallèle à un point de drapeau facilement visible qui montrait un seul jaune.

« Les commissaires sportifs ont pu déterminer que le conducteur avait ralenti comme l’exige le règlement, mais auraient pu le faire plus tôt. Les commissaires sportifs lancent donc un avertissement.

Stroll a finalement livré un entraînement solide, franchissant la ligne P7 et se déclarant satisfait du résultat, d’autant plus que le rythme en ligne droite avait été un problème.

“C’était un bon résultat, poussant toute la course, et c’est bien de prendre des points”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Nous étions rapides dans les virages, un peu en retrait en ligne droite, mais nous l’avons fait fonctionner aujourd’hui. »

Ocon s’est vu infliger une pénalité de 5 secondes par les commissaires de course pour l’incident précédent avec Vettel #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/67ZLMrVMWA – Formule 1 (@F1) 12 septembre 2021

Pour son coéquipier Sebastian Vettel, il n’y avait aucun point à retirer à Monza.

Le quadruple champion du monde a pris contact avec Esteban Ocon à la chicane della Roggia, et a également reçu un coup de fouet de Mick Schumacher et même de son coéquipier Stroll dans ce qui a été une course mouvementée vers la P12.

“Ma course a été faite pour être honnête après le premier tour, je le savais parce qu’après cela nous avons perdu tellement de terrain et fondamentalement impossible de récupérer.

“Nous nous sommes arrêtés avant la voiture de sécurité, donc c’est sûr que la voiture de sécurité nous a donné un peu d’espoir parce qu’elle a regroupé le peloton, mais je n’ai pas pu dépasser les voitures devant et j’ai juste perdu ma course comme je l’ai dit au début.

“Je pense que beaucoup de voitures devant moi ont coupé la chicane dans le virage 5, j’ai réussi à rester sur la bonne voie, ce qui devrait me donner le chemin, puis j’ai été poussé large dans le virage 6 et j’ai perdu beaucoup de terrain par la suite. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait retirer des points positifs du week-end, Vettel a simplement répondu: “Non.”