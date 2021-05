Stroll évite une pénalité pour avoir rejoint la piste de manière incorrecte, Alonso a également effacé · .

Lance Stroll a été autorisé par les commissaires après avoir omis de suivre la procédure correcte pour rejoindre le circuit au virage deux après avoir été poussé hors de la piste par Fernando Alonso.

Les commissaires sportifs ont fait preuve d’indulgence après avoir décidé que Stroll avait tenté de revenir correctement sur la piste après s’être rendu dans l’aire de dégagement, mais n’a pas pu le faire. Ils ont également dégagé Alonso de la responsabilité du contact entre la paire, ce qui a conduit Stroll au large.

Stroll a tenté de dépasser Alonso pour la 10e place autour de l’extérieur du premier virage au tour 61. Le duo a pris contact au sommet du virage, envoyant l’Aston Martin sur le run-off à l’intérieur du virage deux et sur les dos d’âne.

Bien que Stroll ait rejoint le circuit avant le virage trois devant Alonso, il a décollé pour permettre à Alonso de passer, ainsi qu’à l’approche de la Mercedes de Valtteri Bottas qui les léchait.

En rejoignant la piste avant le virage trois, Stroll n’a pas obéi à une consigne aux conducteurs de «rejoindre la piste en roulant à gauche des deux bornes situées avant l’entrée pour le virage trois» s’ils partaient au virage deux.

Néanmoins, les stewards ont déterminé que Stroll avait fait «tout son possible pour contourner les bornes jusqu’à ce que ce ne soit pas possible», un point de vue partagé par Alonso. Les stadiers ont déterminé qu’aucune autre mesure ne serait prise à la suite de l’incident.

«Stroll a été forcé de quitter la piste entre les virages un et deux dans un incident de course avec Alonso et à la suite de l’incident, il a été forcé derrière le trottoir apex au virage deux», ont noté les commissaires sportifs. «Stroll a expliqué aux commissaires sportifs qu’il s’est ensuite dirigé vers la gauche vers les bornes à la sortie du virage 2. Cela ressortait de la vidéo embarquée.

«Il a ensuite franchi l’un des trottoirs latéraux derrière le deuxième virage et l’élan et la vitesse sur le trottoir l’ont forcé à prendre la droite. Même après cela, Stroll a continué d’essayer de tourner à gauche.

«Les commissaires étaient satisfaits que Stroll ait fait tout son possible pour contourner les bornes jusqu’à ce qu’il ne soit pas possible de passer derrière eux. Alonso, qui était à l’audience, a convenu que c’était le cas.

«N’ayant pas passé derrière les bornes, Stroll a ensuite rejoint la piste en toute sécurité et a délibérément ralenti et a laissé Alonso et Bottas, qui clapotait, le dépasser, éliminant tout avantage durable éventuel. Les stewards ont donc été satisfaits des actions de Stroll et ne prennent aucune autre mesure.

Les notes d’événement pour la course indiquent que les règles de réintégration sur la piste peuvent ne pas être appliquées si un pilote est forcé de s’écarter par un rival.

Les stewards ont également déterminé qu’Alonso conduisait correctement lorsque la paire a pris contact. «Stroll faisait une passe sur Alonso à l’extérieur du premier virage. Alonso, qui portait des pneus plus anciens, s’est déplacé aussi loin que possible sur le trottoir au sommet du premier virage, mais n’a pas pu tenir la ligne de la voiture.

«Les commissaires sportifs ont déterminé que tout au long de l’incident, Alonso avait pris toutes les mesures appropriées pour essayer d’éviter la voiture 18, mais n’a pas pu le faire, forçant la voiture 18 à quitter la piste au virage. [one]. Lors de l’audience, les deux pilotes ont pleinement convenu qu’il s’agissait d’un incident de course et les commissaires sont d’accord et ne prennent aucune autre mesure.

La paire a terminé en dehors des points, Stroll 11e, Alonso 17e.

