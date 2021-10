Stroll lève 250 millions de livres sterling pour financer la nouvelle usine Aston Martin F1 · .

Le propriétaire de l’équipe Aston Martin F1, Lawrence Stroll, lève 250 millions de livres sterling par le biais d’une émission d’obligations pour payer l’expansion de son usine.

L’équipe a officiellement inauguré l’extension massive de ses locaux existants en septembre. La nouvelle installation couvrira 37 000 mètres carrés et devrait coûter entre 150 et 200 millions de livres sterling à construire.

Les obligations de 100 £ pour lever des capitaux seront émises sur une période de cinq ans et paieront un taux de 7%.

Stroll a promis que son équipe disposerait de «l’installation la plus récente et à la pointe de la technologie» une fois les travaux terminés d’ici le début de 2023.

Les plans d’Aston Martin pour son usine de Dadford Road à Silverstone incluent la construction d’une nouvelle soufflerie et d’un simulateur. Les locaux existants seront agrandis par l’ajout de deux nouveaux bâtiments.

« Je suis ravi que nous émettions une obligation via la Bourse de Londres afin de lever des fonds supplémentaires pour le développement et la construction de notre nouveau campus de Formule 1 », a déclaré Stroll.

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’offrir aux investisseurs, et surtout aux fans de Formule 1, l’opportunité de faire partie du parcours de l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant et de participer à nos ambitions ultimes : remporter le championnat du monde et faire progresser la création de valeur de l’équipe. »

Aston Martin s’est également lancé dans une ambitieuse campagne de recrutement. Il a récemment nommé l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, au poste de PDG du groupe après avoir attiré plusieurs embauches importantes d’équipes rivales.

