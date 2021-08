Stroll vs Vettel · .

in

Les deux pilotes Aston Martin sont entrés en 2021 avec quelque chose à prouver. Mais jusqu’à présent, ni l’un ni l’autre n’a pris le dessus sur l’autre dans la mesure où ils pourraient le souhaiter, et chacun a montré de nombreuses possibilités d’amélioration.

Certes, sans la disqualification de Sebastian Vettel lors de la dernière course, il aurait actuellement une avance de 48-18 sur Lance Stroll. Mais serait-ce vraiment un reflet fidèle de leurs performances relatives ? Après tout, Stroll a été le premier conducteur à rentrer le plus souvent lorsque les deux ont terminé.

Lors de sa cinquième saison de F1 et de sa troisième année dans l’équipe de son père, Stroll a été largement battu par Sergio Perez. Vettel a également perdu durement contre Charles Leclerc chez Ferrari, mais Aston Martin a montré avec empressement la porte à Perez – encore avec deux ans à courir sur son contrat – pour accueillir Vettel.

Au cours des quatre premières courses, Vettel a terminé à l’adolescence, généralement derrière son coéquipier, et il semblait que sa forme Ferrari l’avait suivi. Mais comme pour la plupart des joueurs de 2021, il a pris quelques courses pour jouer. Monaco a été un tournant – Vettel s’est fortement qualifié et a décroché une belle cinquième place. Puis en Azerbaïdjan, les cartes sont tombées en sa faveur et il a capitalisé avec style, terminant sur le podium, tandis que Stroll a eu de la chance avec une défaillance d’un pneu à grande vitesse.

Depuis lors, Vettel a de plus en plus pris le dessus lors des qualifications et a converti cela en de bons résultats. Stroll ne s’est pas rendu service en ne progressant pas depuis la Q1 en France après une violation des limites de la piste et en s’écrasant lors de la même séance en Azerbaïdjan.

Les sommets de Vettel ont été plus élevés que ceux de son coéquipier: il a pris une autre deuxième place sur la route en Hongrie avant d’être disqualifié pour des raisons indépendantes de sa volonté, tandis que Stroll s’est retiré avec Charles Leclerc au départ avec une fente à des kilomètres en arrière. Cependant, de nombreuses erreurs occasionnelles qui ont marqué la dernière saison de Vettel chez Ferrari ont encore été commises, telles que son affrontement imprudent avec Esteban Ocon à Bahreïn et une vrille non forcée à Silverstone.

Aston Martin – anciennement Racing Point – a fait quelques appels discutables avec sa gamme de pilotes ces dernières saisons. L’équipe peut regarder sa septième place actuelle au championnat des constructeurs et blâmer un changement de règles hors saison qu’elle n’a pas aimé et 700 ml de carburant manquant en Hongrie. Mais ils devraient également considérer combien de points leurs pilotes ont laissé sur la table.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Lance Stroll contre Sebastian Vettel : statistiques clés

Lance Stroll vs Sebastian Vettel: Qui a terminé en tête à chaque tour

Lance Stroll vs Sebastian Vettel : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Lance Stroll était plus rapide, un positif signifie que Sebastian Vettel était plus rapide

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :