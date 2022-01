Strolz fait ses débuts en Coupe du monde au slalom d’Adelboden

09/01/2022 à 15h43 CET

l’autrichien Johannes Strolz, 29 ans, a remporté sa première victoire en Coupe du monde en dominant le slalom d’Adelboden (Suisse) devant son compatriote Manuel Feller (+0,17 secondes) et de l’allemand Linus Strasser (+0,29).

Strolz Il n’était pas dans les prévisions pour sa 64e Coupe du monde, car il n’était pas un habitué des premiers rangs et son taux d’achèvement n’était pas excessif, mais cette fois il a touché le ciel de la victoire.

Abatteur et l’autrichien aussi Fabio Gstrein ils avaient terminé en première position ex aequo avec 54,06 au premier tour et Strolz, septième à 0,17 seconde, semblait avoir trop de concurrents devant lui pour faire les tours, mais ses excellentes performances et la chute de certains comme Gstrein ou français Alexis Pintureault ils lui préparaient la voie.

Dans le général de la Coupe du monde il n’y a pas de changements avec les Suisses Marco Odermatt devant et mis en évidence avec 845 points. Dans le général de la spécialité le Norvégien Sébastien Foss–Solevaag et les suédois Kristoffer Jakobsen ils mènent avec 140 points. Le troisième est Strolz avec 100 points.