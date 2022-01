Stromae dévoile son âme sur une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, ‘L’Enfer’

Stromae est de retour avec un autre single très attendu, « L’Enfer », une chanson au piano dans laquelle Stromae plonge dans ses traumatismes passés, révélant une bataille contre la dépression et les pensées suicidaires.

« J’ai pensé au suicide à quelques reprises et je n’en suis pas fier/Parfois, vous pensez que ce serait le seul moyen de les faire taire », chante-t-il, avant d’ajouter : « Toutes ces pensées me font vivre l’enfer/Tous ces des pensées qui me font vivre l’enfer.

Comme Pierre roulante souligne, Stromae a fait ses débuts sur la piste lors d’une interview télévisée au cours du week-end. Il a interprété le morceau alors qu’il était assis au bureau de la presse alors qu’il retenait ses larmes.

« Les gens définissent souvent mes chansons comme des chansons avec une musique joyeuse et des thèmes un peu plus sombres, un peu plus tristes », a-t-il déclaré avant de se produire. « C’est comme ça que je vois la vie… Il n’y a pas de haut sans bas, il n’y a pas de bas sans haut. C’est la vie. »

Le mois dernier, la pop star belge a révélé qu’il allait sortir son troisième album studio Multitude le 4 mars 2022 sur Darkroom/Interscope Records.

Ce long métrage très attendu comprendra 12 pistes originales écrites et produites par Stromae, et sera disponible en numérique, CD et vinyle, y compris des versions colorées spéciales.

Après une tournée d’arènes à guichets fermés sur tous les continents – y compris en tête d’affiche du prestigieux Madison Square Garden à New York, et devenant le point culminant du festival Coachella de 2015, l’artiste, écrivain, interprète, producteur, designer et créateur belge acclamé par la critique le réalisateur a fait une pause de 8 ans pour se concentrer sur d’autres efforts créatifs, notamment la réalisation de clips vidéo primés pour Dua Lipa («IDGAF») et Billie Eilish («Hostage»), ainsi que de continuer à sortir du haut de gamme collections capsules mode sous l’égide de Mosaert avec ses partenaires créatifs Coralie Barbier et Luc Van Haver.

Avance rapide jusqu’en octobre 2021, Stromae a fait un retour très apprécié et surprenant avec son dernier single à succès, « Santé », qui a accumulé 3,5 millions de streams la première semaine et est rapidement devenu le 5ème morceau le plus streamé sur Spotify à sa sortie, avec le clip amassant plus de 18 millions de vues sur YouTube.

