Stromae revient avec une vibrante ode aux travailleurs du monde entier, « Santé »

Superstar mondiale Stromae est de retour avec « Santé », un rappel vibrant et bienvenu des raisons pour lesquelles l’artiste, écrivain, interprète, producteur, designer et réalisateur d’origine belge reste une force appréciée et importante de la musique aujourd’hui.

Sortie aujourd’hui sur Darkroom/Interscope Records, « Santé », la première nouvelle chanson de Stromae depuis 2018, est une ode à ceux qui travaillent quand les autres font la fête. Un appel au respect pour les personnes apparemment invisibles qui travaillent jour et nuit. Sur un rythme sud-américain inspiré de la cumbia, entrelacé de synthés et de beats, Stromae chante « Portons un toast aux conquérants des pires heures de travail. Pour les nouveaux parents bercés par des cris. Pour les insomniaques de métier… »

Son hommage virevolte de l’émotion sincère à l’ironie caustique. Maître dans son art, Stromae instille habilement des scènes à la fois drôles et stimulantes. Son jeu de mots et son registre vocal amplifient la justesse des situations décrites et l’appel à l’inclusivité, à la joie et au respect de chacun.

Le clip officiel a été co-réalisé par Jaroslav Moravec et Luc Van Haver, et produit par Mosaert – le label créatif de Stromae. A travers des tutos schématiques, la vidéo détaille des héros du quotidien qui sont invités à danser et s’abandonnent peu à peu à une fête onirique.

Le single est le premier nouveau morceau de Stromae depuis qu’il est devenu une sensation TikTok. La tendance a commencé lorsqu’une vidéo d’un groupe d’amis dansant simplement mais avec synchronicité sur un remix de « Alors on Danse » du chanteur et rappeur belge Stromae a commencé à circuler sur le site. Le TikTok de @usimmango, un jeune de 19 ans dont le vrai nom est Usim E. Mang, compte désormais plus de 118 millions de vues. Même les célébrités se sont amusées. Le chanteur Jesse McCartney a dansé dessus comme un mème pour annoncer une « nouvelle majeure » qu’il laissait tomber. C’est un rappel de la force virale de TikTok, lorsque les chansons peuvent rejoindre la conversation apparemment de nulle part. Heureusement, Stromae a de nouveaux tubes comme « Santé » pour continuer sur sa lancée.

