“ Stronger ”: l’histoire derrière l’hymne de Kanye West

Kanye West est l’un des artistes les plus décorés de la musique, avec plus de 20 Grammy Awards et plus de 20 millions de ventes d’albums à son actif. Le natif de Chicago a commencé sa carrière à la fin des années 90 en tant que producteur interne pour Roc-A-Fella Records, et a émergé en tant qu’artiste solo avec les années 2004. Le décrochage universitaire. Il a suivi un an plus tard avec Enregistrement tardif, mais c’était en 2007 L’obtention du diplôme, plus précisément son deuxième single «Stronger», qui a transformé Kanye West en un visionnaire de la musique.

Comme beaucoup de chansons sur Graduation, “Stronger” était un brusque départ du rap de soul-échantillonnage trouvé sur les albums précédents de West. Au lieu de cela, l’artiste a opté pour des synthés massifs d’inspiration électronique, des voix autotuned et des refrains à tendance pop destinés à remplir les arènes.

“Stronger” est un hymne motivant, interpolant le célèbre dicton du philosophe allemand Friedrich Nietzsche: “Ce qui ne me tue pas me rend plus fort.” Il a fallu une petite armée pour perfectionner la piste: West a réuni huit ingénieurs du son, 11 ingénieurs de mixage et le producteur Timbaland pour mixer plus de 75 versions dans des studios à New York, Los Angeles et Tokyo.

Ce qui fait de «Stronger» un disque hors du commun – mis à part la vidéo inspirée du film d’anime Akira de 1988 – est la production palpitante construite autour de Daft Punk“Harder, Better, Faster, Stronger”, lauréat d’un Grammy en 2001.

«Nous avions utilisé un échantillon d’Edwin Birdsong’s [1979] ‘Cola Bottle Baby’, et [West] puis échantillonné l’a cappella que nous avons utilisé », a déclaré le duo de danse français Thomas Bangalter à Variety en 2007.« C’est assez symptomatique de ce cercle d’échantillonnage et d’être échantillonné et de le transmettre au producteur suivant… Nous avons toujours été très ouverts d’esprit. et enthousiasmé par les connexions inattendues. ”

Le single a présenté Daft Punk à un nouveau groupe de fans, menant plus tard à une apparition surprise (leur première performance télévisée à l’époque) avec West pour interpréter «Stronger» aux Grammy Awards 2008.

En parlant de Grammys, West a remporté un gramophone pour la meilleure performance de rap solo ce soir-là. «Stronger» était également un favori des charts: c’était le premier n ° 1 de West sur les charts britanniques, ainsi que son troisième n ° 1 au Billboard Hot 100 après «Slow Jamz» de 2004 aux côtés de Twista et Jamie Foxx et de «Gold Digger de 2005». »Avec Foxx. «Stronger» est également entré dans la culture pop, avec des séries télévisées et des films comme Entourage, The Hangover Part II et Girls.

Comme on pouvait s’y attendre d’après les chants échantillonnés, c’est devenu un hymne apprécié des équipes sportives du monde entier. Il a servi de chanson d’introduction aux Raptors de Toronto et aux Giants de New York et a dominé les listes de lecture de gym. Enfin, “Stronger” de Kanye West a rejoint la nouvelle vague de club-rap qui s’est fait connaître à la fin des années 2000 aux côtés de “The Way I Are” de Timbaland en 2007, Lil Waynede «Lollipop», et Kid Cudi«Day ‘n’ Nite» en 2008, ainsi que le Haricots à oeil noir‘L’album END, piloté par EDM.

Depuis sa sortie, West a continué son règne en tant que l’une des figures les plus controversées et les plus douées de la musique. Après l’obtention de son diplôme, il a abandonné dix albums solo et collaboratifs de premier plan, est devenu père de quatre enfants, a mené une campagne présidentielle indépendante et a élargi sa marque pour reprendre les industries de la mode et des baskets avec ses collections Yeezy.

«Stronger» de Kanye West est apparu sur 2008 Le meilleur du moment c’est ce que j’appelle la musique! 10 eme anniversaire, aux côtés d’autres jams comme «Lollipop» de Lil Wayne et «Umbrella» de Rihanna. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique? Découvrez le Now! C’est ce que j’appelle la page Musique.