Lancé plus tôt cette année, Structure prévoit de permettre aux utilisateurs d’effectuer des investissements sans commission dans des actions tokenisées et des fonds négociés en bourse (ETF), des options et des crypto-monnaies, a déclaré la société dans un communiqué. Les clients pourront également échanger entre les actifs au sein d’une même transaction et recevoir des paiements dans leur choix de jetons. La plate-forme permettra à terme aux clients de gagner, d’emprunter et de prêter.

