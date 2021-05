“ Structures soutenant les micro-entreprises pour leur permettre d’employer plus, renforcer la contribution à l’impératif économique ”

Le mentorat est requis par les micro-entrepreneurs pour surmonter les expériences difficiles au début.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Selon le dernier rapport annuel sur les MPME (2021-2021), les micro, petites et moyennes entreprises contribuent à un tiers du PIB et de la valeur ajoutée brute (VAB) du pays, dont le micro-secteur contribue à 99% du secteur des MPME. Les micro-entreprises sont réparties de manière égale dans les zones urbaines et rurales de l’Inde et 66,42 pour cent des entreprises appartiennent à des groupes socialement défavorisés. Dans le secteur des petits et moyens, en revanche, un tiers seulement appartient à des groupes socialement arriérés. Le micro-secteur fournit également 97 pour cent des emplois fournis par le secteur des MPME. À Delhi même, les micro-entreprises de 9,25 lakh emploient 23 lakh. Le nombre moyen d’employés dans les micro-entreprises est de trois. Si un grand nombre de microentreprises continuent à appartenir au secteur informel, elles constituent la colonne vertébrale de l’économie indienne. Ainsi, il est impératif qu’il y ait des structures pour non seulement soutenir les microentreprises pour leur permettre d’employer un peu plus de personnes en moyenne et d’améliorer leur contribution à l’économie.

Sur la base d’une partie de mon travail couvrant 25 ans de travail avec des startups, des petites entreprises et des entreprises entrepreneuriales, j’ai réalisé que parmi les micro-entrepreneurs, la motivation est principalement de gagner leur vie, d’être indépendants et d’utiliser leurs compétences pour créer de la richesse pour eux-mêmes. Très souvent, la définition traditionnelle de l’entrepreneuriat consistant à répondre à une opportunité de créer une solution n’est pas la raison pour laquelle divers micro-entrepreneurs. Étant donné que très souvent le micro-entrepreneur se rend sur le marché soit pour traverser une mauvaise période, soit pour utiliser ses compétences pour créer un gagne-pain ou pour pouvoir payer son propre passe-temps, l’entreprise est limitée par conception dans son potentiel de croissance. Ainsi, l’idée selon laquelle les petites entreprises se développeront une fois qu’elles auront plus de ressources est erronée. Cela reviendrait à penser qu’un chikoo deviendra un manguier s’il dispose de suffisamment d’eau et de ressources.

Les micro-entrepreneurs ont besoin de mentorat pour formaliser leur entreprise. Souvent, le processus de formalisation semble trop lourd et décourageant, en particulier parmi les entrepreneurs sans instruction ou peu instruits et vivant dans les zones rurales ou à la périphérie des villes de l’Inde. Le micro-entrepreneur préfère donc le garder informel et parfois même, sans intention, peut être illégal.

Bien que la formalisation ait un coût, la formalisation présente également des avantages, tels que fournir à l’entreprise une identité et un visage qui les aident à surmonter le risque de méfiance qui accompagne le fait d’être inconnu et nouveau pour toute entreprise. De plus, la formalisation aiderait l’entrepreneur en prenant mieux soin de lui-même et de ses employés en s’appuyant sur les régimes existants d’avantages à long terme autour de la santé et de la retraite, etc. Simplifier le processus de formalisation, rendre la formalisation bénéfique et aider à la formalisation irait un long chemin pour soutenir l’entreprise. Certaines de ces solutions de mentorat peuvent être basées sur la technologie. Les décideurs doivent prêter attention à la couverture de plus en plus de personnes dans le secteur des micro-entreprises dans le cadre de mécanismes de soutien social tels que la santé et les retraites.

Lisez aussi: Le nombre de vendeurs MPME augmente de près de 5 fois en 12 mois au milieu de Covid sur le marché du commerce électronique du gouvernement Modi

Le mentorat est requis par les micro-entrepreneurs pour surmonter les expériences difficiles au début. Au démarrage de l’entreprise, de nombreuses situations délicates surviennent et aucun individu n’est prêt à les gérer toutes. Ainsi, il est nécessaire d’avoir des mentors pour parler de certaines de ces situations. Par exemple, un entrepreneur qui vendait des pots d’intérieur uniques conçus par lui a accepté de livrer 50 pots de ce type à un client. Le client avait négocié dur et l’entrepreneur avait accepté un prix qui était juste un peu supérieur au coût de fabrication hors coût pour le temps de l’entrepreneur. Lorsque l’entrepreneur a commencé à préparer les pots pour la livraison, il s’est rendu compte que le client s’attendait à ce qu’il paie pour la livraison. Étant donné que son article était fragile, il en coûterait plus cher à emballer et à livrer et il encourrait 25 pour cent du coût du produit à la livraison. Remplir la commande signifierait perdre une somme d’argent. L’annulation de la commande entraînerait une perte de visage et porterait atteinte à sa réputation sur le marché. La discussion avec un mentor à ce moment-là aiderait l’entrepreneur à gérer des problèmes épineux et bien d’autres auxquels les entreprises sont confrontées, en particulier lors de leur création.

Le troisième et le plus important soutien dont le micro-entrepreneur a besoin est l’accès au marché. Bien qu’il y ait une reconnaissance de la nécessité d’un soutien marketing pour les micro-entrepreneurs, je crois qu’une grande partie est encore conceptualisée dans le monde pré-Internet. Une grande partie de cela prend la forme de la création de marchés où les gens exposent leurs marchandises et / ou d’une entité intermédiaire qui achète le produit et le transmet aux unités centrales de vente. Le soutien marketing au 21e siècle pour les micro-entrepreneurs peut inclure une exposition à la création d’affiches et de messages pour pousser sur des plates-formes telles que WhatsApp, pour prendre des photos à télécharger sur des marchés en ligne, créer un regroupement attrayant de produits et de services, aider à l’emballage et à la livraison, apprendre à gérer les déclarations en douane, se familiariser avec l’acceptation des paiements numériques, etc.

J’ai délibérément exclu le financement du soutien aux micro-entrepreneurs parce que je suppose que de nombreux micro-entrepreneurs commencent avec des capitaux ou en empruntent, puis avec leur travail acharné et leur diligence, les développent pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux des trois personnes moyennes qu’ils emploient. . Cependant, la crise financière commence à se manifester lorsqu’il y a une crise naturelle ou familiale. Je pense qu’une assurance bon marché, raisonnable et facile peut être la solution pour faire face à des situations difficiles. Là encore, les polices d’assurance intelligentes basées sur la technologie peuvent être innovées pour ces micro-entrepreneurs.

Les micro-entrepreneurs sont l’épine dorsale de notre économie et c’est un moyen durable et inclusif de faire croître l’économie. Ainsi, il est temps de penser un peu hors de la boîte de la MPME et de réfléchir intensément au sein de la micro entreprise pour créer un environnement où le Micro E pourrait prospérer et s’épanouir.

Neharika Vohra est vice-chancelière de l’Université de Delhi Skill and Entrepreneurship. Auparavant, elle était professeur à l’IIM-Ahmedabad et présidente de son Centre pour l’innovation, l’incubation et l’entrepreneuriat. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.