Stryper annonce une tournée américaine en mai 2022

Rockers ouvertement chrétiens STRIPER embarquera pour une tournée aux États-Unis en mai 2022. Le trek comprendra un arrêt au Festival de rock M3 au Merriweather Post Pavilion à Columbia, Maryland, où ils seront rejoints par RANGÉE DE DÉPANNAGE et TESLA, parmi beaucoup d’autres.

« Nous sommes tellement excités à l’idée de tourner à nouveau », a déclaré STRIPER leader michael doux. « Nous tournerons beaucoup en 2022 et espérons vous voir tous. Voici notre première série de dates de tournée. Plus à venir bientôt, mais si vous habitez près de l’une de ces villes, prenez des billets maintenant. Je vous aime tous et j’ai hâte de rendez-vous en personne l’année prochaine. »

STRIPER des dates de tournée:

05 mai – Derry, NH – Tupelo Music Hall



07 mai – Uncasville, CT – Mohegan Sun Casino



08 mai – Columbia, Maryland – M3 Rock Festival



10 mai – Vineland, NJ – Landis Theatre



12 mai – Atlanta, GA – Mascarade



13 mai – Charlotte, Caroline du Nord – Amos Southend Music Hall



17 mai – Indianapolis, IN – The Vogue



19 mai – Saint Peters, MO – Diamond Music Hall



21 mai – Destin, FL – Lucille’s Music Hall



27 mai – Fort Myers, Floride – The Ranch Concert Hall & Saloon



28 mai – Orlando, Floride – House of Blues

En mars dernier, STRIPER et Frontières Musique Srl ont annoncé qu’ils ont prolongé leur relation de travail pour la sortie de plus de nouveaux albums studio ensemble.

STRIPER et Frontières ont initialement uni leurs forces en 2013 pour la sortie de « Deuxième venue », un album composé de nouveaux enregistrements de 14 chansons des premières années du groupe, ainsi que de deux nouvelles chansons. Ce qui a suivi a été une série d’albums studio à succès critique et commercial, y compris « Plus l’enfer à payer » (2013), « Déchu » (2015), « Dieu maudit » (2018) et « Même le diable y croit » (2020). De plus, un album live et une vidéo longue durée, « Vivre au whisky » (2014) a été mis à disposition. Chacun des albums sortis sur Frontiers au cours des huit dernières années s’est classé avec succès dans le palmarès Billboard 200 et en tête des palmarès des albums Hot 100, Rock, Hard Rock, Current et Christian Music.

STRIPER est l’un des groupes de métal les plus connus à avoir émergé de la fertile renaissance du métal des années 80 il y a plus de trois décennies. Le groupe a fait son apparition sur la scène mondiale en 1984 et est à l’origine d’albums de métal classiques des années 80 tels que « Soldats sous commandement », « En enfer avec le diable » et « Nous croyons en Dieu » et cliquez sur des singles/vidéos tels que « Je t’appelle », « Libérer » et « Honnêtement ». À ce jour, le groupe a vendu plus de huit millions de disques dans le monde et est un Colombe Award gagnant et Grammy candidat. STRIPER était aussi le premier groupe à avoir deux chansons dans MTV‘s « Top 10 du compte à rebours vidéo » simultanément.

Après avoir été en pause pendant une grande partie des années 90, STRIPER est revenu plus fort que jamais au début du 21e siècle. Musicalement, le groupe a progressé et augmenté sa base de fans de façon constante et continue, étant l’un des rares groupes de métal « classiques » des années 80 à avoir réussi à se maintenir au premier plan grâce à la cohérence de leur production musicale.

Michael est joint à STRIPER par son frère Robert Doux (tambours), Oz Renard (guitares) et Perry Richardson (basse).

