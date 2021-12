Stu Jackson a opposé son veto à Paul pour qu’il rejoigne les Lakers et explique pourquoi

En 2011, il y a eu un de ces moments de conversation incontrôlable en NBA autour d’un mouvement de marché. Plus précisément, un événement qui ne s’est pas produit parce que la Ligue elle-même a opposé son veto à son siège. L’arrivée convenue de Chris Paul aux Lakers grâce à un échange à trois, il a pu changer le cours des événements, en s’associant à Kobe Bryant dans une alliance étrangère de haut carat, mais nous ne le saurons pas car cela ne s’est jamais produit. Des années plus tard, les détails de ce qui s’est passé dans les coulisses sont toujours révélés, de sorte que la NBA a décidé d’opposer son veto à cet accord.

A mettre en situation : Lakers, fusées et frelons (la franchise connue aujourd’hui sous le nom des Pelicans, pas de l’équipe de Charlotte) mettait sur la table un accord selon lequel Pau Gasol irait aux Rockets, Chris Paul irait aux Lakers et d’autres joueurs comme Lamar entreraient dans l’accord Odom, Luis Scola, Eric Gordon, Goran Dragic, Kevin Martin, Chris Kaman ou Al-Farouq Aminu, tous pertinents ; George Shinn Il avait déclaré qu’en tant que propriétaire des Hornets, il voulait vendre la franchise et que la Ligue était obligée d’acheter la franchise pour que sa valeur ne tombe pas à des niveaux irrécupérables et pour que l’un des acheteurs potentiels, Larry Ellisson, la franchise ne sera pas emmenée à San José, car il y a suffisamment d’équipes dans l’état de Californie.

David Stern était le commissaire pendant ces années et a été nommé responsable de la chute de l’opération de grande envergure. Dans un podcast enregistré quelque temps avant sa mort en 2020, il voulait cibler Mitch Kupchak, le directeur général des Lakers pour ce transfert, arguant qu’il ne voulait pas mettre Kyle Lowry ou qu’il avait déjà placé Lamar Odom dans une autre équipe. Maintenant, Stu Jackson, un cadre de la Ligue pour des questions comme celle-là, le licencie dans une interview d’Andrew Greif (Los Angeles Times):

« C’est lui qui m’a délégué pour faire ces choses, ayant été un ancien directeur général. J’ai expliqué ce qui suit à David. Je pensais que le package de Lamar Odom, Kevin Martin, Luis Scola et Goran Dragic allait mettre les Hornets dans un position dans laquelle celui qui ferait les « playoffs » mais sans une chance de concourir pour le championnat. En d’autres termes : je croyais en Monty Williams, il me semble qu’il aurait pu emmener les garçons aux « playoffs » et avait les fans heureux mais en maintenant un niveau médiocre. Une équipe médiocre n’est pas attrayante pour un acheteur potentiel. Ils veulent moins d’argent dépensé en salaires et mettre leur cachet, et faire ce transfert a rendu la franchise moins attrayante pour un nouveau propriétaire potentiel. Et, pour ma surprise, David a eu l’idée juste et l’a acceptée. C’est lui qui a ensuite opposé son veto à la décision en ne lui donnant pas son approbation »

David Stern a agi sous ces influences et d’autres, comme le courrier électronique du propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert, demandant qu’un tel échange soit voté par d’autres lors d’une réunion. Finalement, tout le réseau a été détruit et les Lakers ont fulminé dans les jours et les années suivants pour ce qu’ils croyaient être un traitement défavorable de la part du commissaire.

Chris Paul s’est retrouvé un peu plus tard avec l’autre équipe de Los Angeles, les Clippers. Lamar Odom, presque immédiatement sur les Dallas Mavericks. Celui qui a tenu un peu plus longtemps est Pau Gasol, qui à l’été 2014 a fait changer de tenue pour aller aux Chicago Bulls. Kobe Bryant a dû endurer une équipe lâche jusqu’à sa retraite, en avril 2016 au cours de laquelle avec 60 points il a écrasé le Jazz lors de son dernier jour.