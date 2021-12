Stuani continue d’agrandir sa légende à Montilivi

12/07/2021 à 19:01 CET

Marc Brugues

A Montilivi il y a de moins en moins de qualificatifs pour parler Cristhian Stuani. L’Uruguayen fait la différence à Gérone et a conquis le cœur des fans depuis son arrivée à l’été 2017.

Lundi contre Leganés, cela a de nouveau été décisif pour décider du match et donner trois points qui permettent à l’équipe de se remonter le moral avec la possibilité de s’engager dans le combat avec ceux ci-dessus. En plus de la valeur de la victoire contre l’équipe de Madrid en termes de classement, l’Uruguayen continue de détruire des records et d’augmenter les records jour après jour.

Avec les deux obtenus lundi, il est passé de 9 à double, pour atteindre 11 et, accessoirement, passer à Borja Baston (Oviede) et Ruben Castro (Carthagène) devant le deuxième meilleur buteur.

Une autre donnée à prendre en compte pour évaluer l’étendue de la dimension de l’Uruguayen est le nombre moyen de buts cette saison, qu’il dit marquer toutes les 98,5 minutes (11 buts en 1 080 minutes). Tout cela signifie que Stuani a déjà dépassé le nombre de buts qu’il a marqué la saison dernière (10).

La saison dernière, il a raté de nombreux matchs en raison de problèmes physiques et, malgré tout, il a atteint dix buts. Cette année, il n’est pas encore à 100%, mais petit à petit il accumule les minutes et le rythme pour récupérer cette étincelle qui le rend encore plus mortel.

La recette pour atteindre votre meilleure version est basée sur des objectifs. Les balles arrivent et les résultats commencent à arriver. Un cadre idéal car Stuani continuer à donner des joies à un passe-temps qui le considère comme leur Messi particulier.