Stuani, en attendant les tests pour revenir

19/07/2021 à 20h01 CEST

Jordi Bofill

Tous ne sont pas là, mais il y en aura de plus en plus. Gérone, qui n’a pas encore signé les jours d’ouverture du marché d’été – sans compter l’entraîneur Michel Sanchez, bien sûr, attend que les joueurs se joignent avec leur permission et qui n’ont pas commencé la pré-saison avec le reste de leurs coéquipiers. Hier, Cristhian Stuani Oui Pape Diamanka Ils ont réussi les tests PCR et les analyses pertinentes, comme le reste du groupe il y a maintenant une semaine, et, s’il n’y a pas de positif inattendu, ils s’entraîneront ce matin pour la première fois sous les ordres de l’entraîneur madrilène.

Les cas de l’attaquant uruguayen et du milieu de terrain sénégalais sont différents : alors que Stuani, emblème du vestiaire et référence indiscutable d’un club qui peine sans chance à revenir en Première Division, a renouvelé son engagement jusqu’en 2026, l’avenir de Diamanka C’est une question qui pourrait se terminer avec le joueur s’installant à Montilivi ou faisant ses valises pour repartir, comme cela s’est produit l’été dernier, lorsque son passage à Albacete n’a pas sauvé l’équipe de La Mancha de la relégation en First RFEF.

Le buteur n’est pas touché

Personne ne conteste l’importance de Stuani à Gérone. Le buteur, avec une grande loyauté, a élargi son lien avec l’entité rojiblanca en baissant son salaire. Un exemple que toute la garde-robe devrait garder à l’esprit, maintenant que Prison essayez d’équilibrer au carré la limite de salaire. Reste à savoir qui l’accompagne en attaque et si le physique ne lui joue pas un tour, après avoir subi une épreuve la saison dernière.