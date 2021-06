11/06/2021 à 19:47 CEST

Andoni IraolaL’entraîneur du Rayo Vallecano, a déclaré ce vendredi que l’attaquant uruguayen Christian Stuani est un “joueur d’une autre catégorie”, dont ils devront tenir compte pour tenter de vaincre Gérone et être promu en première division.

Rayo Vallecano a atteint la dernière égalité de promotion pour la promotion en première division après avoir terminé sixième de la Ligue et éliminé Leganés au premier tour. “Nous sommes venus à ces derniers matches avec le sentiment que nous devons gagner, que si nous ne sommes pas éliminés. L’équipe a bien concouru sous cette pression. Déjà au cours de l’année, cela nous est arrivé, que lorsque l’équipe a été en besoin, il a bien répondu et nous allons voir si nous pouvons en profiter maintenant parce que nous voulons le prix de la promotion », a déclaré Iraola lors d’une conférence de presse.

Malgré le bon premier match nul face à Leganés, l’entraîneur basque a évité l’euphorie et s’est montré prudent quant à la visite de Gérone. “Nous n’avons toujours pas de prix et nous devons les gagner. Devant nous, nous avons un rival qui, ne voyant que les chiffres qu’il a, pas seulement les matchs gagnés, les points, les buts encaissés … vous vous rendez compte qu’il est très bon et que nous voulons le battre, nous devons donner notre meilleur niveau », a-t-il déclaré.

“Vous devez jouer très concentré et ne pas vous perdre, ne pas avoir de mauvaises minutes, cela vous laisse de côté lors des tours de qualification, et avec cette idée, vous devez sortir dimanche”, a-t-il avoué. L’Argentin est l’un des joueurs les plus remarquables de la dernière ligne droite du championnat et de cette promotion. Oscar Trejo. “Il a toujours été dans son rôle de capitaine, dirigeant l’équipe. En ce moment sur le terrain, il est dans un très bon moment, avec confiance, mais l’équipe se porte bien et nous devons en profiter”, a-t-il déclaré.

L’une des clés de ce dernier tour de qualification pour une promotion en First sera l’aspect mental, sur lequel Rayo travaille. “C’est fondamental. C’est 180 minutes, ce n’est pas un match. Au final, il faut penser que cela peut se prolonger et toute erreur ce n’est pas que le match soit fini, c’est que quand l’arbitre sifflera on sera encore parti. tu dois être très prudent, que vous gagniez ou perdiez », a-t-il déclaré.

“En fin de compte, vous devez combattre tous les jeux et sortir avec la mentalité que nous avons sortie au match aller avec Leganés. La première mi-temps n’a pas été spectaculaire, mais le match est allé là où nous voulions et continue un peu dans cette direction “, a-t-il déclaré. Le principal danger de Gérone est l’attaquant uruguayen Christian Stuani, qui cette saison, bien qu’alourdi par les blessures, compte dix buts.

“L’année dernière, il a marqué une trentaine de buts et cette année, en jouant moins, il a fait plus que n’importe quel joueur de notre équipe. C’est un joueur, en ce sens, d’une autre catégorie. C’est un joueur dangereux, bien sûr, mais pas seulement lui. , Gumbau, les gens qui jouent dehors. Ils ont beaucoup de choses auxquelles nous devons faire attention, tout aussi sûrement, quand ils demanderont à Francisco, il dira la même chose de nous », a-t-il déclaré.

Le stade Vallecas aura la présence de 1 500 spectateurs dans les tribunes après que les billets en vente se soient vendus en seulement une heure. “Le public est toujours important. Nous l’avons déjà vécu l’autre jour avec Leganés et je suis convaincu que ce sera plus important contre Gérone. Nous l’apprécions beaucoup, l’équipe l’apprécie sur le terrain, et vous pouvez voir la réaction des joueurs immédiatement. Pour nous, c’est une arme que nous devons utiliser “, a-t-il conclu.