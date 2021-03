Stuani n’a pas encore marqué Albacete

26/03/2021 à 20:29 CET

Carles Rosell

Un problème au niveau du muscle adducteur a empêché Cristhian Stuani de se rendre à Las Palmas il y a une semaine. On a même parlé de la possibilité de ne pas jouer contre Albacete à Montilivi. Il a travaillé cette semaine à mi-course, mais aujourd’hui, il a été vu sur l’herbe, avec ses coéquipiers, à l’entraînement du matin. C’est cependant encore douteux pour ce week-end. Un jour que l’attaquant a sûrement marqué sur le calendrier. Vous jouerez contre l’une des équipes qui remplissent votre CV.

Un Albacete qui a servi de tremplin au football espagnol. Il y a plus de dix ans, il a marqué jusqu’à 22 buts avec l’équipe de La Mancha. Racing, Levante, Espanyol et maintenant Gérone complètent leur voyage entre First et Second. Des saisons interminables qui lui ont permis d’affronter 54 équipes. Seuls quatre d’entre eux ont pu échapper à leur nez de buteur. Le plus drôle, c’est que deux d’entre eux se font face dimanche. Gérone lui-même et Albacete.

Si vous arrivez à l’heure et disposez de quelques minutes, par conséquent, vous aurez la possibilité d’ajouter une nouvelle victime. Celui qui fera 51. Il y a quelques mois, on lui a présenté une situation remontant à l’époque où Logroñés était en visite à Montilivi. L’Uruguayen a signé un doublé qui a aidé son équipe à ajouter les trois points. Les deux premiers buts des cinq qui cumulent ce parcours. Ce ne sont pas ses meilleurs disques, mais il est toujours une menace pour quiconque.