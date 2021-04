Stuani rend visite à sa victime préférée

05/04/2021 à 19:44 CEST

Carles Rosell

Quelques coups de pinceau en Italie et en Angleterre n’empêchent pas Cristhian Stuanilà où il est vraiment le plus à l’aise, c’est dans le football espagnol. Ce sont dix saisons de navigation entre la première et la deuxième division de notre football. Temps dans lequel il a affronté des équipes sans fin. Beaucoup de. Presque tous ont marqué un but. Rares sont ceux qui ont échappé à ses griffes.

Gérone elle-même, Real Unión, Alcorcón et aussi Sabadell, qui a rejoint il y a quelques jours la liste des survivants. Il a jusqu’à 51 victimes. Le favori est un Rayo Vallecano qui ce samedi croise à nouveau sa route. Justement, le rival qui marque la frontière avec le play-off. Cette sixième place, l’objectif que ceux de Francisco Rodriguez ils ont entre les sourcils, tout à l’heure qu’ils dégagent les meilleures sensations de la saison.

Il n’y a pas de couleur. Il y a 12 objectifs qui Stuani Il a marqué le Rayon. C’est l’équipe qui a reçu le plus et de loin, car ses poursuivants sont à un bout du monde. Une demi-douzaine ont concédé Almería et le Real Madrid. Cinq, ceux qui ont marqué contre Las Palmas, Alavés, Deportivo, Espanyol, Getafe et Athletic. Il est également vrai que contre Rayo, il a joué de nombreuses fois. Jusqu’à 16 fois, à la fois en Ligue et en Copa del Rey. Le bilan est le plus égal: six victoires pour Stuani, cinq nuls et les mêmes défaites. À sept reprises, il a vu le but, comptant quelques doubles et même un triplé. Il a marqué Rayo en tant que joueur de course, portant également le maillot de l’Espanyol et en tant que footballeur de Gérone.

La saison dernière, il avait un triplé à Montilivi (3-1) et un an plus tôt, il avait vu le but à quelques reprises à Vallecas (0-2), en l’occurrence dans la catégorie la plus élevée. Juste ce qui serait idéal ce samedi, compte tenu du jeu de l’équipe. Gagnant, Gérone serait à égalité de points avec un Rayo qui, oui, a encore un match en attente contre les Mirandés. L’attaquant arrive sur une lancée, marquant sept buts, la plupart au deuxième tour de cette Ligue.

Un Gérone en très bon état

Gérone vit le meilleur moment du parcours grâce à une excellente série de résultats. Il n’a pas perdu depuis un mois, quand Almería a pris Montilivi. Depuis, cinq jours invaincus, avec trois victoires et deux nuls. Ils sont à 11 points sur les 15 derniers, ce qui a conduit les hommes de Francisco à jouer la sixième place. C’est la meilleure séquence pour une équipe qui n’avait enchaîné qu’une seule fois cinq matchs sans perdre, mais sans d’aussi bons chiffres. C’est la deuxième meilleure équipe du mois dernier, dépassée par l’Espanyol, qui a réalisé 13 points sur 15.