Stuart Bingham et Jamie Jones s’unissent pour le blues de l’interdiction des paris ⋆ .

Jamie Jones profite d’une superbe première saison de retour en tournée (Photo: .)

Stuart Bingham et Jamie Jones s’affrontent au deuxième tour du Championnat du monde de snooker après s’être liés sur leurs interdictions respectives du jeu, dont ils ont tous deux rebondi de manière impressionnante.

Jones a une superbe première saison de retour en tournée après avoir été frappé d’une interdiction pour avoir omis de signaler une approche corrompue, ce qui l’a vu remettre en question son avenir dans le sport après près de deux ans.

Bingham a été frappé d’une interdiction de six mois en 2017 pour les paris placés sur le billard, bien que tout comme Jones, il n’y ait eu aucune suggestion de trucage de matchs impliqué.

Il s’agissait de situations très différentes, Bingham voyant la moitié de son interdiction suspendue, ne manquant donc qu’une courte période d’action, tandis que Jones ne savait vraiment pas si sa carrière se poursuivrait après avoir travaillé pour le conseil local de Neath pendant son absence.

Jones a bouleversé Stephen Maguire au premier tour avant que Bingham ne devance Ding Junhui 10-9 et l’Anglais a révélé qu’il avait discuté avec le Gallois de ce qu’ils avaient tous deux traversé.

“ Il a traversé des choses hors de la table, comme moi, en étant banni ”, a déclaré Bingham après avoir battu Ding. “ J’ai discuté avec lui plus tôt dans la saison et c’est évidemment génial pour lui de revenir ici et de produire une partie du snooker qu’il est. C’est une poignée pour n’importe qui, je pense.

“ Nous avions une conversation à Milton Keynes, ce qu’il vivait était de me rappeler ce que je traversais. Fair play pour lui, il a réussi et lors de la première saison de retour en tournée, il est dans les 16 derniers matchs du Mondial, mais j’espère que cela s’arrête là. Si ce n’est pas le cas, faites-lui du fair-play.

“ C’était un peu différent, il était de retour sur les outils travaillant pour le conseil et en train de rire un peu. Cela lui manque un peu, mais je suis sûr qu’il est heureux d’être de retour et de produire un meilleur snooker qu’il ne l’était avant d’être banni.

Jones a été ouvert sur la façon dont il a une bien meilleure attitude envers le jeu depuis son retour de son interdiction et cela a clairement aidé son snooker, mais ne veut pas non plus s’attarder sur le passé.

«J’ai tourné la page dessus, pour être honnête avec vous», a déclaré Jones après avoir battu Maguire. «Je m’inspire des expériences passées, mais j’ai beaucoup de choses différentes qui me motivent.

«J’ai une fille de 13 ans et un garçon de 18 mois qui me tiennent très, très motivé. Je veux gagner pour eux, j’ai une tonne de choses qui me motivent.

Stuart Bingham a traversé un thriller contre Ding Junhui au premier tour (Photo: .)

Quart de finaliste à ses débuts dans Crucible en 2012, Jones est un meilleur joueur maintenant qu’il ne l’était alors, alors il aimera le poste contre Bingham et attend avec impatience la grande occasion.

«J’ai juste travaillé vraiment, vraiment dur», a-t-il déclaré à propos de sa forme impressionnante. ‘Ma sécurité n’était pas excellente hier [against Maguire] alors je suis descendu à l’académie pendant deux heures et demie aujourd’hui pour m’entraîner aux tirs de sécurité, ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait dans le passé.

«Les nouvelles choses que j’adopte dans mon style de vie me permettent de mieux jouer. Je me sens plus à l’aise maintenant et je suis assez confiant.

“ Ce sera une occasion formidable, triple vainqueur de la couronne, je ne pouvais pas croire que Stuart était dans les qualifications, c’est à quel point je le note. Je vais juste profiter de l’expérience.

«Le lieu ne me fait pas peur. J’ai vu quelques qualifiés venir ici et s’effondrer et je ne l’ai jamais fait. Je me sens un peu chanceux parce que cela peut vous dépasser, c’est un environnement sous pression et dans le passé, quand je suis arrivé ici, j’ai l’air d’avoir augmenté mon jeu, ce qui est une bonne chose à avoir dans votre casier.



Mark Williams est " dangereux, intimidant et ridicule " après avoir battu John Higgins au championnat du monde de snooker

