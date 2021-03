Stuart Pearce a oublié de nommer le gardien de but lors du premier match en tant que patron du gardien de Nottingham Forest … mais ils ont quand même battu Arsenal grâce au père d’Erling Haaland

Stuart Pearce a une énorme expérience en tant que joueur et entraîneur, mais a admis qu’il avait oublié de nommer un gardien de but lors de son tout premier match en tant qu’entraîneur.

Pearce a joué plus de 700 fois en tant que joueur, dont 522 à Nottingham Forest.

.

Stuart Pearce a été nommé patron intérimaire de Nottingham Forest en décembre 1996

Le joueur de 58 ans a admis à talkSPORT le moment où il a été jeté au poste de joueur / manager avec les Tricky Trees au cours de la saison 1996/97.

Frank Clark avait démissionné en décembre 1996, ce qui a conduit le défenseur à prendre la relève en tant que joueur / manager par intérim.

Son premier match était contre Arsenal et il a agonisé sur son équipe, avant qu’une faille évidente ne soit signalée.

« J’ai été poussé dans un rôle de joueur manager à Nottingham Forest, j’ai passé quatre heures un vendredi soir à essayer de trier mon équipe pour jouer Arsenal le lendemain », a déclaré Pearce à talkSPORT.

.

Pearce a oublié d’inclure le gardien Mark Crossley dans sa sélection initiale de l’équipe

«Après quatre heures passées à mettre tous les noms sur un morceau de papier, à les mélanger et à mélanger les formations.

«Je suis venu avec une équipe finale et je me suis assis et j’ai dit » c’est mon équipe « . Une paire d’yeux à l’époque disait: « Avez-vous laissé tomber Mark Crossley pour ce match? »

«J’ai dit bien sûr que non car il est le gardien de but. Ils ont dit de jeter un coup d’œil à cela, il n’y a pas de gardien de but.

«Nous avons gagné 2-1 le lendemain au fait.»

Forest est revenu de 1-0 dans ce match pour remporter la victoire avec Alf-Inge Haaland, père d’Erling, marquant deux fois après le premier match d’Ian Wright.

Deux mois plus tard, Dave Bassett a été nommé manager, mais cela n’a pas pu empêcher Forest d’être relégué de la Premier League.