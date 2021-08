Stuart Pearce réitère le désir de West Ham de signer Jesse Lingard mais dit que ” la balle est dans le camp de Manchester United ” alors que l’entraîneur des Hammers fait le point sur d’autres plans de transfert

in

Stuart Pearce a réitéré le désir de West Ham de signer Jesse Lingard – mais admet qu’il est probable qu’il restera à Manchester United cet été.

Lingard a joué en prêt la saison dernière pour les Hammers, qui ont décroché une sixième place surprise en Premier League.

Lingard a obtenu neuf buts et cinq passes décisives en 16 apparitions pour West Ham la saison dernière

West Ham espère le reprendre, mais il est largement rapporté que le milieu de terrain veut se battre pour sa place avec les Red Devils.

Mais Pearce a insisté sur le fait que la porte est ouverte pour que Lingard revienne dans l’est de Londres si le joueur et Man United changent de position.

Pearce a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Nous aimerions qu’il vienne nous rejoindre. Cela a été un secret de polichinelle. Il était merveilleux l’année dernière.

« La balle est dans le camp de Manchester United. Il est sous contrat avec eux. Nous voudrions qu’il soit avec nous, cela ne fait aucun doute.

.

Lingard espère revenir dans le giron de son club d’enfance

«C’est un garçon spécial et il était très bon avec les joueurs – les joueurs l’aiment vraiment.

« Ses capacités ont brillé l’an dernier et nous ont offert une excellente option dans notre équipe. On ne sait jamais, mais en ce moment, on dirait qu’il se bat pour une place dans la formation United. »

Les Hammers n’ont pas fait beaucoup d’affaires cet été, mais ils ont fait un bon début de saison après avoir remporté une victoire 4-2 sur Newcastle lors de leur match d’ouverture en Premier League.

Il y a toujours des appels pour que West Ham signe un nouvel attaquant avec l’attaquant de fortune Michail Antonio chargé de diriger leur ligne.

getty

Antonio a marqué lors de la victoire mais les fans de West Ham veulent désespérément qu’un attaquant soit signé avant la date limite

À propos des autres plans de transfert d’Antonio et de West Ham, Pearce a ajouté : « Il est certainement notre attaquant principal. Yarmers [Andriy Yarmolenko] joué à l’avant, Jarrod Bowen a joué à l’avant.

“David et le président sont occupés sur le marché des transferts, nous essayons d’amener les bonnes personnes dans le club de football. Cela n’a pas changé et cela ne changera pas à l’avenir.

« Si vous demandez à l’un des managers de la Premier League s’il a fini de faire son travail pour cette fenêtre, la réponse serait probablement non.

“Nous cherchons à ajouter à ce que nous avons et plus nous obtenons de victoires à notre actif, plus nous attirerons les bons joueurs.”