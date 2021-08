Stuart Pearce révèle que West Ham espère une nouvelle saison de Premier League et dit “nous attendons beaucoup de Said Benrahma” après une fenêtre de transfert estivale calme

in

Stuart Pearce espère que son équipe de West Ham pourra répéter ses exploits de la saison dernière, les améliorations de l’attaquant Saïd Benrahma devant compenser le manque d’activité de transfert.

Cette saison, les Hammers font leur retour dans le football européen pour la première fois depuis 2016/17, participant à la Ligue Europa après une campagne impressionnante la dernière fois.

Moyes et Pearce ont guidé West Ham vers leur meilleur résultat en Premier League depuis 1999

David Moyes a guidé son équipe de manière inattendue à la sixième place de la Premier League, devant ses rivaux londoniens Tottenham et Arsenal aux septième et huitième rangs, lors d’une campagne mémorable pour l’équipe bordeaux et bleue.

Mais malgré des matchs supplémentaires dans la liste des matches, West Ham n’a recruté qu’une seule nouvelle équipe première, le gardien de but Alphonse Areola, qui a été prêté toute la saison par le PSG avec une option d’achat.

De nombreux fans, et probablement aussi des chefs de club, espéraient conclure un accord pour ramener Jesse Lingard après son superbe prêt de Manchester United – qui a été la clé de leur noble finition – mais il semble que le milieu de terrain offensif semble prêt à rester avec son club parent ce trimestre.

Même avec le manque d’activité, cependant, l’actuel entraîneur de l’équipe première et légende de l’Angleterre Stuart Pearce reste optimiste.

S’exprimant lors du talkSPORT Breakfast, il a déclaré: “Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer de réaliser ce que nous avons fait l’année dernière.

West Ham a été une bouffée d’air frais la saison dernière avec Lingard l’un de leurs joueurs vedettes après son arrivée en prêt en janvier. Pour l’instant, il semble qu’il ne reviendra pas ce trimestre.

« David [Moyes] veut seulement amener des joueurs meilleurs que ce que nous avons, et s’il a l’impression d’amener des corps pour apaiser les supporters, c’est un homme assez fort pour ne pas faire ça.

Le défenseur de Loanee Craig Dawson a rejoint le club avec un contrat permanent, mais malgré des liens étroits avec Nat Phillips de Liverpool et Kurt Zouma de Chelsea, West Ham semble prêt à commencer la saison avec la même ligne arrière.

Zouma a été lié à un éloignement de Chelsea, avec West Ham intéressé

“Nous avons fait des offres pour certains joueurs et n’avons pas été en mesure d’en obtenir un ou deux pour diverses raisons, mais un peu de bon sens doit entrer en jeu”, a déclaré Pearce.

“C’est très facile d’aller là-bas et de remplir votre équipe d’individus, mais l’essentiel est le suivant : s’ils ne sont pas assez bons et meilleurs que ce que vous avez, vous feriez mieux de rester assis.”

West Ham a eu peu de chance sur le marché des transferts lorsqu’il s’agit de recruter des attaquants ces dernières années, mais l’international algérien Benrahma semble avoir inversé la tendance.

Pearce a de grands espoirs pour l’ancien homme de Brentford lors de sa deuxième saison, déclarant : « Nous attendons beaucoup de Said cette année.

West Ham a payé 25 millions de livres sterling à Brentford pour Benrahma après 50 contributions de buts en deux saisons de championnat

« L’an dernier, il a fait quelques va-et-vient et a montré de très bons flashs, mais encore une fois, nous recherchons un niveau de régularité, et il a certainement la capacité de le faire.

« Nous n’avons pas beaucoup de joueurs dans l’équipe, et j’espère qu’avant le début de la saison, nous pourrons amener quelques visages pour améliorer ce que nous avons déjà, mais les joueurs que nous avons ici ont été fantastiques.

« L’important aussi, c’est de ne pas boucher des trous pour des joueurs comme Saïd.

“Nous pensons que nous sommes dans une position décente pour le moment, le club a des bases solides et nous y ajouterons quand ce sera juste et approprié.”

