Stuart Smith, l’assistant de la star de « Real Housewives », Jen Shah, modifie son plaidoyer dans une escroquerie présumée

Stuart Smith, l’assistant de la star de « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City », Jen Shah, a changé son plaidoyer concernant son implication dans un prétendu stratagème de fraude à l’échelle nationale.

Fox News peut confirmer que Smith, 43 ans, plaide maintenant coupable après avoir comparu vendredi devant le juge du district sud de New York, Sidney H. Stein.

En mars 2021, Smith et Shah ont été arrêtés pour avoir prétendument comploté en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir de l’argent lié à une prétendue escroquerie de télémarketing. Ils ont chacun été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre d’un télémarketing par lequel ils auraient agressé 10 personnes ou plus de plus de 55 ans – une peine passible d’une peine maximale de 30 ans, et d’un chef de complot en vue de commettre blanchiment d’argent, qui est passible d’une peine maximale de 20 ans.

« Jennifer Shah, qui se présente comme une femme d’affaires riche et prospère à la » télé-réalité « , et Stuart Smith, qui est décrit comme le » premier assistant » de Shah, auraient généré et vendu des » listes de prospects » d’innocents pour d’autres membres de leur stratagème d’escroquer à plusieurs reprises », a déclaré l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, dans un communiqué à l’époque.

Les procureurs disent que Shah et Smith ont affiché leur style de vie somptueux au public comme un symbole de leur « succès », qu’ils prétendent être tout faux et pour le spectacle. « En réalité, ils auraient construit leur style de vie opulent au détriment des personnes vulnérables, souvent âgées, de la classe ouvrière », a ajouté Peter C. Fitzhugh, agent spécial du bureau de New York Field Office of Homeland Security Investigations (HSI).

Le département de police de New York a déclaré que le nombre de victimes que Shah et Smith auraient dupées s’élevait à des « centaines » et a déclaré que la fraude présumée se perpétuait depuis près d’une décennie – lorsqu’elle a commencé en 2012 et s’est poursuivie jusqu’à ce mois-ci. .

« Ces individus auraient ciblé et escroqué des centaines de victimes, mais grâce au travail acharné du NYPD et de nos partenaires chargés de l’application des lois, ce stratagème illégal a pris fin », a déclaré le commissaire du NYPD, Dermot Shea, dans le communiqué.

La condamnation de Smith est désormais fixée au 3 mars 2022 et il a été libéré sous caution. Selon le magazine People, il a lu une déclaration au juge Stein qui disait : « J’ai sciemment et intentionnellement discuté et engagé avec d’autres personnes pour élaborer un plan ou une opération visant à obtenir de l’argent par de fausses déclarations en proposant et en incitant des personnes, dont beaucoup avaient plus de 50 ans ans ou plus, pour fournir de l’argent à des entités avec lesquelles moi et d’autres avons été impliqués. »

Smith a poursuivi : « [I] s’est rendu compte que ces sociétés de télémarketing induisaient en erreur les clients de ces entités en vendant à des personnes, dont beaucoup avaient plus de 50 ans, des informations censées être des services visant à améliorer leurs opportunités commerciales. »

« Les services vendus n’avaient aucune valeur et aucun avantage réel pour le client », a conclu Smith. Les avocats de Smith et Shah n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Pendant ce temps, le procès de Shah commence en mars 2022.

Sur Instagram, Shah a remercié ses abonnés pour leur soutien. « Vous voyez tous qui sont vraiment ces dames », a-t-elle écrit. « Ils n’ont aucune compassion pour moi et ma famille. Il faut une personne malfaisante pour se réjouir de ce que nous traversons. Je suis [100%] innocent et j’espère que les dames en tireront chacune une leçon précieuse et arrêteront de juger les autres. »

