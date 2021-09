Studio 189 RTW Printemps 2022 – WWD

Le Studio 189 s’est efforcé de créer une mode durable, produite de manière éthique et inclusive à l’échelle mondiale depuis sa création en 2011. Mais pendant la pandémie, ces objectifs sont finalement tombés en faveur à la fois de l’industrie de la mode dans son ensemble et d’une part beaucoup plus consommateurs, ce qui a entraîné une multitude de nouveaux revendeurs, comme Bergdorf Goodman, et une augmentation des ventes directes. La marque, par Rosario Dawson et Abrima Erwiah, est basée sur des textiles produits par des artisans autochtones dans des pays comme le Burkina Faso et le Ghana. Avec une nouvelle vague de fans et d’attention, la marque a saisi cette collection comme une opportunité de se développer en présentant sa première série de maillots de bain et une nouvelle collaboration de lunettes de soleil avec Warby Parker, qui devrait arriver dans les magasins le mois prochain.

Le regard: Madras, indigo et autres textiles teints à la main créent une toile de fond optimiste et taillée à la main pour des formes estivales faciles.

Citation à noter : « Le public a toujours été là, mais maintenant il bouillonne. À cause de la pandémie, les gens ralentissent vraiment et apprennent ce que signifie voter avec leurs valeurs et leur morale, et cela s’applique à tout, y compris à vos vêtements », a déclaré Rosario Dawson.

Pièces clés : Ensembles de pantalons imprimés, robes d’été teintes à la main et autres basiques pour temps chaud.

Les plats à emporter : Les vêtements de Dawson et Erwiah peuvent sembler simples et charmants, mais ils sont superposés dans la pensée et le but. Leur format de spectacle illustrait le souci des concepteurs pour le monde dans son ensemble, avec un spectacle de danse dirigé par Virgil Gadson et un poème touchant le mouvement Black Lives Matter et le 20e anniversaire du 11 septembre par Sarah Jones, lauréate d’un Tony Award.