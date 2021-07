Studio doit soutenir Laci Mosley d’iCarly au milieu du racisme des fans 10z viral

Chaque fois qu’un acteur du BIPOC est harcelé par des fans, cela ne me choque jamais, mais je suis de plus en plus confus quant à la façon dont rien ne change. La dernière victime de cela était le comédien et podcasteur Laci Mosley, pour le redémarrage d’iCarly, de toutes choses.

Basé sur l’émission Nickelodeon avec Miranda Cosgrove en tant qu’animatrice de talk-show Web Carly Shay, le renouveau présente Mosley en tant que meilleur ami de Carly, Harper. Les gens étaient en colère que Harper soit le “remplaçant noir” du meilleur ami de Carly dans la série originale, Sam, qui jouait Jennette McCurdy, qui a pris sa retraite d’acteur.

Plutôt que d’être simplement triste de la retraite de McCurdy, mais comprenant qu’il ne s’agissait que d’une autre évolution organique de la série, Mosley a commencé à recevoir des messages racistes sur les réseaux sociaux de la part de téléspectateurs toxiques. En conséquence, plutôt que de profiter de cette nouvelle grande pause dans sa carrière, Mosley a dû faire face à des personnes racistes et ignobles juste pour avoir été choisie dans une émission.

“Elle ne remplace pas Sam”, a déclaré Mosley au LA Times. « Elle n’est pas une remplaçante. C’est une personne complètement différente. Elle est queer, elle est noire – et pas de manière stéréotypée. Nous n’abordons même pas son étrangeté comme quelque chose d’étrange. Harper n’a jamais de coming out. Elle est juste bizarre. C’est normal. Personne ne s’en soucie, vous savez, et j’aime ça dans le rôle. Mais aussi, elle est vraiment amusante. Elle pousse Carly à faire des choses folles tout le temps.

En mai, Mosely a écrit sur Instagram que les messages étaient “le plus de racisme que j’aie jamais connu dans ma vie au cours des 72 heures” et ont éclipsé la joie et la célébration de travailler sur ce redémarrage.

« J’aime être noir. Je déteste la façon dont les Noirs sont traités sur cette planète. J’ai pris ce rôle sur iCarly parce que la salle est diversifiée (@chescaleigh, tu es un rêve), notre showrunner @ali_schouten est incroyablement gentil et attentionné et le casting est talentueux et compte parmi les meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. J’ai été choqué lorsqu’une célébration de tout le travail acharné que nous avons déployé pour faire ce redémarrage a été éclipsée par le plus de racisme que j’aie jamais connu dans ma vie au cours des 72 heures. Je me sentais idiot d’être si bouleversé parce que j’ai été dans ce petit corps brun toute ma vie et le racisme n’est pas nouveau mais ça fait toujours mal. Je ne “remplace pas Sam”, je ne l’ai jamais rencontrée mais je sais qu’elle est extrêmement talentueuse et j’espère qu’elle ne tolère pas certains de vos comportements. Le racisme tue. Je ne peux pas vous prier de m’aimer ou de vous aimer assez pour être gentil avec les gens, mais je peux vous bloquer et protéger ma paix. Merci à mes amis et à ma famille qui ont contacté pour me surveiller, je vous apprécie vraiment tous. Le noir est beau et aucune quantité d’insultes ou de vitriol que vous jetez en ligne ne changera cela.

Alors que Mosley s’est senti soutenu pendant l’épreuve, tous les acteurs marginalisés n’ont pas autant de chance. Mosley souhaite que d’autres entreprises s’intensifient à leur tour.

“J’espère que davantage de réseaux prendront l’initiative de Paramount + pour tenir tête à leurs fans lorsqu’ils traiteront mal leurs acteurs noirs ou leurs membres de couleur comme ça”, a-t-elle déclaré.

En plus de Mosley, la scénariste / coproductrice Franchesca Ramsey a également été ciblée en raison de son progressisme franc et traînée pour toutes les plaintes que les gens avaient à propos de la série, bien qu’elle soit l’une des nombreuses scénaristes.

Mosley a raison. Les studios et les réseaux doivent faire plus pour protéger leurs talents noirs et leurs acteurs de couleur, car cela continue de se produire. Peu importe la taille du fandom, l’anti-Blackness se glisse comme un virus et aspire tout le plaisir de ces expériences. C’est épuisant et nous en avons tous marre.

(image : Paramount+)

