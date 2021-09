Studio lance sa première campagne publicitaire de Noël 2021

La campagne montrera que Swash se prépare pour le grand jour.

// Studio annonce le lancement de sa campagne publicitaire de Noël 2021 // La campagne sera exprimée par Joe swash et débutera avec une série de publicités de 30 secondes à la télévision

Studio.co.uk a annoncé le lancement de sa campagne publicitaire pour la marque de Noël, exprimée par l’acteur et personnalité de la télévision, Joe Swash.

L’annonce du détaillant en ligne cette année défend ceux qui veulent que Noël soit planifié à temps, car les informations sur les clients de Studio ont révélé un groupe plus important de fans de Noël qui souhaitent faire leurs achats tôt.

La campagne débutera par une série de publicités de 30 secondes à la télévision, présentant la gamme de Noël de la marque, notamment des décorations d’extérieur, des articles pour la maison, de la vaisselle, des cadeaux et de la mode.

Ces publicités se poursuivent jusqu’en décembre, avec d’autres contenus introduits, notamment une série de publicités co-marquées par ITV montrant Swash se préparant pour les festivités.

Ceux-ci seront pris en charge via le numérique, les e-mails, les médias sociaux et avec des influenceurs tout au long de la saison.

Il y aura également un concours permettant aux clients de gagner 1 000 £ en bons d’achat Studio.co.uk à trois occasions distinctes tout au long de la saison des fêtes.

Studio.co.uk est également en partenariat avec Global et la plus grande station de radio commerciale du Royaume-Uni, Heart, faisant la promotion de la campagne de quatre mois avec une série d’activités de Noël et de parrainage.

Le directeur marketing de Studio.co.uk, Chris Chalmers, a déclaré: «Nous savons que les familles à travers le pays attendent vraiment avec impatience Noël 2021, cette année est une question de personnes et de familles qui se réunissent et rattrapent le temps perdu. Nous avons créé notre campagne #TeamEarly en pensant aux familles et souhaitons aider les gens à s’organiser tôt afin qu’ils puissent célébrer plus longtemps.

“Joe Swash est l’ambassadeur parfait pour #TeamEarly car c’est un père de famille amusant et auquel on peut s’identifier. Nous sommes impatients de présenter le contenu que nous avons créé avec lui et de rendre le Noël des familles encore plus spécial avec notre bon d’achat de 1 000 £.

Joe Swash a déclaré : « Je suis vraiment ravi de m’associer à Studio.co.uk pour la campagne #TeamEarly Christmas. Pour les familles grandissantes comme la mienne, il est essentiel de commencer les préparatifs de Noël tôt. »

