Studio Studio Khara a reçu des menaces pour le dernier film d’Evangelion – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Studio Khara a dénoncé dans un communiqué que le personnel impliqué dans la production d’Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban: ||), le dernier opus de la tétralogie Rebuild of Evangelion, a reçu de multiples menaces à propos de actes criminels potentiels contre vous par certains téléspectateurs.

Le studio a précisé qu’il prenait au sérieux le point de vue des fans sur leurs productions, mais qu’ils ne toléreraient aucune attaque personnelle contre aucun membre de leur personnel. L’entreprise signalera tout incident à l’Agence nationale de police du Japon et aux agences d’enquête appropriées dans d’autres pays.

Concernant la diffamation, la diffamation et la calomnie contre les membres du personnel de la production de “Evangelion: 3.0 + 1.0”. 13 mai 2021

Khara. inc pic.twitter.com/eRSss9U80h – 株式会社 カ ラ ー (@khara_inc) 13 mai 2021

«Tout d’abord, nous tenons à exprimer nos remerciements pour votre soutien continu à Evangelion: 3.0 + 1.0.

Nous avons confirmé qu’il y avait eu des actes de diffamation, des menaces et des suggestions d’actes criminels contre des personnes impliquées dans la production du film sous la forme de mauvaises interprétations du contenu du film et des articles de presse connexes.

Ce travail a été produit principalement par Khara. Inc (Studio Khara) grâce à un effort de collaboration qui a impliqué de nombreux membres du personnel.

Nous prenons au sérieux les points de vue et les opinions de tous les téléspectateurs sur nos créations fictives.

Cependant, nous protesterons vigoureusement contre la calomnie, les menaces et les commentaires suggérant des intentions criminelles ou toute autre action qui porte atteinte à la dignité des personnes impliquées dans la production, qui découlent d’interprétations personnelles, de déductions ou d’insatisfaction à l’égard du contenu qui ne couvre pas votre personne. vœux.

En outre, nous tenons à préciser que nous n’hésiterons pas à intenter une action en justice et à demander une indemnisation pour les dommages-intérêts pour des déclarations qui constituent clairement de la diffamation, des menaces, des menaces de mort; et tout autre crime constituant une diffamation, des mensonges, des calomnies ou des menaces. Pour les affaires nationales, nous signalerons ces actions à l’Agence nationale de police du Japon. Avec les autorités étrangères, nous signalerons ces actions aux agences d’enquête des pays respectifs ».

Khara Inc.

À la suite de l’attaque tragique contre les installations de Kyoto Animation en juillet 2019 et de l’émergence d’imitateurs de cet acte criminel odieux, les studios d’animation, les sociétés de production et les autorités locales au Japon ont assumé toute menace pour leur sécurité avec le plus sérieusement possible.

Source: CinePremier