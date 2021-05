Stupa et Ruiz, éliminés; Lebrón et Galán, allez-y

14/05/2021 à 21:43 CEST

Bataille des favoris dans le Cupra Open Vigo. Les champions du premier tournoi de la saison, Juan Lebron Oui Ale Galán, continue d’avancer régulièrement sur les pistes galiciennes, en route vers son deuxième enroulement de la saison et ils sont déjà en demi-finale. Une manche dans laquelle les finalistes de Madrid et d’Alicante n’ont pas obtenu, Franco Stupaczuk Oui Ale ruiz. Sans aucun doute, l’une des surprises du jour après être tombé à Agustin Tapia Oui Pablo Lima dans un match passionnant (7-6 / 6-3).

Lebron Oui Prince, numéro un du classement, ont mis le direct dans leur duel contre Ramiro Moyano Oui José Rico (6-2, 6-2) imposant un rythme infernal dès le début. Malgré les tentatives de leurs rivaux pour changer la dynamique, les efforts ont été vains contre un arsenal de coups, sorties et salves de ceux de Mariano Amat.

Les tiers en compétition dans ces demi-finales seront Paquito Navarro Oui Martin Di Nenno qui a mis fin au rêve de Miguel Semmler Oui Javi leal . Le jeune duo a ajouté neuf matchs consécutifs invaincus, arrivant de la séance de pré-qualification, mais a succombé à un couple plus expérimenté par un retentissant 2-6 et 2-6. Dites Nenno Oui Navarrais va mesurer les forces maintenant avec Prince Oui Lebron pour une place en finale.

Dans le dernier quart de finale, Sanyo gutierrez Oui Fernando Belasteguin ils sont revenus un set contre Lucho Capra Oui Maxi sanchez (6-3, 3-6, 2-6) en une heure et 48 minutes, pour entrer dans une demi-finale dans laquelle ils battront mur Oui chaux.-

Dans le tournoi féminin, Ale salazar Oui Gemma Triay ils battent les jumeaux Alayeto et sera mesuré à Delfina Brea Oui Tamara Icardo en route pour sa deuxième finale de la saison après avoir signé le titre à Alicante et être tombé en demi-finale à Madrid. De l’autre côté de l’image, Virginia Riera et Patty Llaguno les visages seront vus avant Aranzazu Osoro et Victoria Igleasias.