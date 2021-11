L’ancienne star d’Arsenal, Jack Wilshere, a été stupéfaite sur talkSPORT par des suggestions selon lesquelles la célèbre équipe « Invincibles » de 2003/04 serait battue par l’équipe de Manchester City de Pep Guardiola.

L’ancien artilleur a déclaré qu’il « ne l’avait pas » lorsque l’animateur de Drivetime, Andy Goldstein, a fait la grande réclamation.

Les Invincibles d’Arsenal sont la seule équipe de l’histoire du football anglais à être invaincue en 38 matchs

« Laissez-moi vous dire maintenant que l’équipe d’Arsenal aurait perdu contre cette équipe actuelle de City », a déclaré Goldstein jeudi, lors d’un débat sur les champions de Premier League.

Inutile de dire que Wilshere était fortement en désaccord avec l’affirmation, répondant : « Aucune chance, je ne l’ai pas.

« Avez-vous vu la structure de cette équipe d’Arsenal, défensivement et au milieu de terrain, c’était des bêtes !

« Patrick Vieira et Gilberto Silva au milieu de terrain, Roberto Pires – vous vous souvenez de Pires ? Il entrerait dans n’importe quelle équipe de Premier League maintenant.

Wilshere et Goldstein ont débattu de la question à l’antenne après la victoire de City sur le PSG

« Regardez l’équipe de City », a expliqué Goldstein. « Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish, Raheem Sterling… »

Et c’est à ce moment-là que son co-animateur et fan d’Arsenal, Darren Bent, est entré dans le débat, l’ancien attaquant déclarant: « Est-ce que vous me liquidation?! Arsenal avait Thierry Henry, Dennis Bergkamp, ​​Freddie Ljungberg, Sol Campbell !

La remarque de Goldstein est intervenue un jour après que City a réalisé une superbe performance pour vaincre le Paris Saint-Germain 2-1 en Ligue des champions.

City a joué un football vraiment liquide contre le PSG

La victoire a renforcé l’opinion de nombreuses personnes selon laquelle les hommes de Pep sont les favoris pour sceller leur premier trophée européen à la fin de la campagne, après être tombés face à Chelsea lors de la dernière haie l’été dernier.

Un autre animateur de talkSPORT, Simon Jordan, ne pouvait pas croire ce qu’il a vu de City et a déclaré que le football présenté était « aussi bon que tout ce qu’il avait jamais vu ».

« Ce que j’ai regardé hier soir, c’était une équipe de football absolument sublime », a déclaré Jordan.

« Un football absolument magnifique. Je sais que le PSG les a battus plus tôt cette saison, mais la différence entre eux est la même que l’année dernière.

City a marqué 100 points lors de la campagne 2017/18

« La ville a une longueur d’avance sur le PSG en tant qu’opération de football. Guardiola est dans une catégorie différente de manager de football par rapport à Pochettino.

« Quand vous avez trois joueurs à l’avant qui ne veulent pas travailler particulièrement dur, cela rend les choses difficiles, mais Manchester City en tant qu’équipe de football est aussi bon que ce que j’ai jamais vu. »

Les deux affirmations de Goldstein et Jordan ont déclenché le débat : qui est la meilleure équipe de Premier League de tous les temps ?

Alors talkSPORT.com a examiné les statistiques pour régler le problème une fois pour toutes… enfin… pour l’instant, en tout cas.

L’équipe des Invincibles d’Arsenal était pleine à craquer de joueurs qui sont maintenant des légendes de la Premier League

Bien que les « Invincibles » soient invaincus, ils ne possèdent que le NEUVIÈME meilleur total de points de l’histoire de la Premier League, car ils ont perdu beaucoup de points en faisant match nul 12 au cours de leur saison sans défaite.

Les « Centurions » de Guardiola de la saison 2017/2018 présentent toujours le meilleur bilan de tous les temps alors qu’ils se sont hissés au titre avec une énorme marge de 19 points.

Liverpool n’a manqué qu’un point de cette marge lors de sa saison victorieuse deux ans plus tard, amassant 99 points pour sceller son premier titre de haut niveau en 30 ans.

Avant cela, les Reds avaient atteint 97 points mais étaient incroyablement deuxièmes lors de la campagne 2018/19, City étant couronné champion d’un point de plus.

Le plus grand total de points de l’histoire de la Premier League

1. Man City – 2017/18 : 100 points

2. Liverpool – 2019/20 : 99 points

3. Man City – 2018/19 : 98 points

4. Liverpool – 2018/19 : 97 points

5. Chelsea – 2004/05 : 95 points

6. Chelsea – 2016/17 : 93 points

7. Manchester United – 1999/00 : 91 points

8. Chelsea – 2005/06 : 91 points

9. Arsenal INVINCIBLES – 2003/04 : 90 points

10. Manchester United – 2008/09 : 90 points

Les « Centurions » de City ont également marqué le plus grand nombre de buts marqués en une seule saison, avec un nombre remarquable de 106 .

Cependant, Harry Kane de Tottenham a battu Sergio Aguero pour terminer meilleur buteur de cette campagne avec 30 frappes.

En marquant ce montant, City a battu le total de 103 de Chelsea sous Carlo Ancelotti pour devenir l’équipe de Premier League la plus marquante de l’histoire.

Les ‘Invincibles’ d’Arsenal sont introuvables dans le top dix. Même s’ils étaient difficiles à battre, les buts n’ont pas été aussi nombreux que prévu.

Plus grand nombre de buts marqués au cours d’une saison de Premier League

1. Manchester City – 2017/18 : 106 buts

2. Chelsea – 2009/10 : 103 buts

3. Manchester City – 2013/14 : 102 buts

4. Liverpool – 2013/14 : 101 buts

5. Manchester United – 1999/00 : 97 buts

6. Manchester City – 2011/12 : 93 buts

7. Manchester United – 2011/12 : 89 buts

8. Arsenal – 2004/05 : 87 buts

9. Manchester United – 2001/02 : 87 buts

10. Manchester United – 2012/13 : 86 buts

ARSENAL INVINCIBLES – 2003/04 : 73 buts

Comme l’a dit Wilshere, c’est leur solidité à l’arrière et au milieu de terrain qui distingue les Invincibles.

L’équipe invaincue d’Arsène Wenger possède toujours l’un des meilleurs records défensifs de tous les champions de Premier League, n’ayant encaissé que 26 buts lors de la campagne 2003/04.

En fait, une seule équipe a enregistré un meilleur bilan défensif en tant que vainqueur de la Premier League au cours de la dernière décennie.

Qui était-ce? La ville de Guardiola, bien sûr. Ils n’ont concédé que 23 buts en championnat lorsqu’ils ont remporté le titre dans le cadre d’un triplé national historique lors de la saison 2018/19.

Buts encaissés par les champions de Premier League au cours de la dernière décennie

Arsenal INVINCIBLES – 2003/04 : 26

Man City – 2011/12 : 29

Man United – 2012/13 : 43

Man City – 2013/14 : 37

Chelsea – 2014/15 : 32

Leicester – 2015/16 : 36

Chelsea – 2016/17 : 33

Man City – 2017/18 : 27

Man City – 2018/19 : 23 (saison triple nationale)

Liverpool – 2019/20 : 33

Man City – 2020/21: 32

Il ne fait aucun doute que l’équipe des Invincibles d’Arsenal est l’une des meilleures équipes de tous les temps.

Mais l’équipe Centurions de City, toute conquérante de la saison 2017/18, leur donnerait certainement un brillant coup.

N’ayant perdu que deux matches, marqué le plus de buts de l’histoire (106), amassé le plus de points dans l’histoire de la compétition (100) et gagné avec la plus grande marge (18 points), les statistiques montrent que peut-être leur incroyable exploit d’être invaincu peut être tromper.

L’équipe Centurions de Man City est-elle la meilleure équipe de Premier League de tous les temps ?