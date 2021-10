La plate-forme du Parti républicain semble avoir, au cours de la dernière administration, ajouté deux positions officieuses : soutenir Donald Trump inconditionnellement et minimiser COVID-19 tout en s’opposant aux mesures de précaution. Les républicains qui n’adhèrent pas à ces valeurs particulières sont confrontés aux attaques du reste de leur parti, Trump promettant de soutenir les principaux défis.

ÉTATS-UNIS – 30 SEPTEMBRE : le représentant Denver Riggleman, R-Va., organise une conférence de presse sur le rapport du groupe de travail sur la Chine dans la salle Capitols Rayburn le mercredi 30 septembre 2020. Le rapport décrit l’action bipartite pour lutter contre les menaces de la Chine. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

Un républicain de Virginie évincé lors des dernières élections fait partie de ceux qui appellent son parti – et en particulier son remplaçant – pour leur déni du COVID-19, avertissant que leur désinformation est dangereuse. Denver Riggleman a été battu à la convention républicaine en juin 2020, et son challenger républicain, Bob Good, a remporté les élections générales, remportant le siège de Riggleman au Congrès en janvier. Riggleman s’en est pris à Good sur Twitter dimanche, après que Good ait encouragé les étudiants à défier les mandats de masque et à se présenter à l’école sans masque – « Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde! »

Partageant l’histoire de Rolling Stone sur Good, Riggleman a décrié « quand la stupidité est un super pouvoir » et a expliqué que son successeur ne trouve cela politiquement opportun que parce qu’il croit (à tort) que la pandémie est « fausse ».

Quand Stupid est un super pouvoir La raison pour laquelle @RepBobGood lance « Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde » aux étudiants est qu’il pense que la pandémie est bidon – soutenue par les « mondialistes » et l’État profond C’est aussi un apôtre de Stop the Steal. Apôtre AQ en tant que représentant #VA05 https://t.co/5bqGR4Gd34 – Denver Riggleman (@RepRiggleman) 17 octobre 2021

Il a également qualifié Good d’« apôtre Stop the Steal » et d’« apôtre Q », faisant référence aux théories du complot jumelées qui placent Donald Trump comme la force luttant contre le trafic sexuel d’enfants et comme le véritable vainqueur de l’élection présidentielle de 2020.

Avant de quitter ses fonctions, Riggleman a exprimé la même frustration face aux théories du complot déniant le covid, déclarant: «Mon frère est un infirmier en soins intensifs qui s’occupe des personnes atteintes de [COVID-19]. En disant [COVID-19] est faux est irresponsable, embarrassant et tout ce qui ne va pas avec la politique. Virginie mérite mieux.

