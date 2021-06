Sturgeon a averti que la Slovaquie et la Tchéquie se disputaient TOUJOURS les retraites : “Impossible à résoudre !” | Politique | Nouvelles

Le présentateur de GB News, Andrew Neil, a fait taire les nationalistes écossais lorsqu’il a réfuté leurs affirmations “fausses” sur qui paierait les pensions de l’État dans une Écosse indépendante au début du mois. L’éminent pro-unioniste a critiqué la lettre d’un lecteur, qui disait que Westminster « enfreindrait » le droit international s’il ne continuait pas à payer les pensions d’État des gens en cas d’indépendance de l’Écosse. Le président de GB News a répondu à une photo du commentaire sur Twitter et a instantanément réduit au silence les nationalistes qui affirmaient que les rumeurs n’étaient que le projet Fear.

Il a écrit : « Donc, si l’Angleterre devait quitter le Royaume-Uni, l’Écosse, le Pays de Galles et NI continueraient-ils à payer des pensions anglaises ?

Cela a provoqué une réaction furieuse d’un Écossais

La question des retraites en cas d’indépendance est débattue depuis des décennies.

Le Livre blanc du gouvernement écossais de 2014 promettait de payer les retraites de l’État « à temps et en totalité » après l’indépendance, mais ne précisait pas comment cela serait administré ou financé.

Il s’est également engagé à revoir la décision du gouvernement britannique d’augmenter l’âge de la retraite à 67 ans entre 2026 et 2028, déclarant que cela pourrait ne pas être nécessaire en raison de la baisse de l’espérance de vie en Écosse.

Mais l’Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) a publié un rapport indiquant que le document n’avait pas répondu à une série de questions clés sur les retraites.

Au cours des dernières années, Mme Sturgeon n’a fait aucun commentaire quant à savoir si les Écossais pourront conserver leurs pensions en cas d’indépendance.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le professeur d’économie à l’Université Napier d’Édimbourg, Piotr Jaworski, a suggéré à quel point il sera difficile de régler les retraites après l’indépendance, en prenant l’exemple de la Slovaquie et de la Tchéquie.

L’expérience du « divorce de velours » entre la Slovaquie et la République tchèque d’alors est souvent citée par les partisans de l’indépendance écossaise comme un modèle possible pour leur propre rupture avec la Grande-Bretagne.

Le Dr Jaworski a déclaré: “Les pensions pour la République tchèque et la Slovaquie étaient également un très bon cas.

“Ils ne l’ont pas résolu.

“Ils n’ont pas résolu le problème de la division des actifs, etc.

“Pourquoi ? Parce que c’était pratiquement impossible.”

En 2014, un porte-parole du Parti travailliste écossais a souligné qu’il “avait fallu 3 000 traités pour accepter l’éclatement de la Tchécoslovaquie”.

De plus, l’ancien ministre du Labour shadow Scotland Office, Willie Bain, a jeté une ombre sur les plans du SNP de conserver la livre en cas d’indépendance.

Il a déclaré: “Alex Salmond a déclaré que l’Écosse pourrait continuer à utiliser la livre, mais la réalité est que l’union monétaire est presque impossible à avoir sans union politique et c’est ce que les Tchèques et les Slovaques ont rapidement découvert.”

Le Trésor a quant à lui indiqué des chiffres qui montraient que le protectionnisme s’était accru entre les Tchèques et les Slovaques au cours de la première décennie de la séparation.

Entre 1993 et ​​2003, les exportations slovaques vers la République tchèque sont tombées de 42 pour cent de toutes les exportations à 13 pour cent tandis que les exportations de la République tchèque vers la Slovaquie sont tombées de 22 pour cent des exportations totales à huit pour cent.

Actuellement, 59 % des exportations écossaises se font vers le reste du Royaume-Uni.

Un porte-parole du Trésor a également ajouté que l’euro avait souffert d’un manque d’union politique pour soutenir l’union monétaire.

Il a déclaré : « La leçon de la crise de la zone euro est que vous ne pouvez pas avoir d’union monétaire sans une intégration budgétaire et politique significative.

“Le Royaume-Uni est déjà l’une des unions monétaires et politiques les plus réussies au monde et l’Écosse s’en porte mieux dans ce cadre.”

L’ancien président de la République tchèque, Vaclav Klaus, qui a contribué à l’éclatement de la Tchécoslovaquie, a déconseillé une union monétaire, même temporaire.

Interrogé sur la perspective d’indépendance de l’Écosse lors d’un événement à la Chambre des communes en 2014, l’ancien président a déclaré qu’il était possible de diviser un pays de ” manière douce et amicale “, mais a souligné que la Slovaquie et la République tchèque n’avaient pas réussi à maintenir l’union monétaire.

Après la séparation des pays en 1993, il n’a fallu que 38 jours pour que les monnaies soient séparées, même si l’union était censée durer au moins six mois, date à laquelle le plus petit pays, la Slovaquie, a été contraint de dévaluer.

M. Klaus, qui est également économiste, a déclaré : « Nous avions peur de la perte de nos relations économiques. Alors on a décidé de garder l’union douanière, on a décidé de garder la zone de libre-échange et on a voulu garder l’union monétaire.

« J’affirme toujours que je suis un expert du démantèlement des unions monétaires. Nous voulions garder la Tchèque (Koruna) pour l’avenir mais après six, sept semaines, nous avons compris que c’était vraiment impossible.

Il a ajouté : « Personne ne me croit en Europe mais séparer les deux monnaies était une simple chose administrative à faire. La séparation de la monnaie était un non-événement. Les gens ne se souviennent pas du lendemain. Rien ne s’est passé.”

Il a également déclaré que pendant qu’il supervisait la séparation des pays, il avait voulu “rendre la scission aussi douce et amicale que possible, ce que nous avons fait”.

Il a insisté : « Nous avons appelé notre divorce un divorce de velours. Il vaut mieux avoir un divorce de velours que de vivre ensemble de manière hostile. »

M. Klaus a fait ses commentaires lors d’un événement à Westminster, où il lançait la traduction anglaise de son livre eurosceptique “Europe : briser les illusions”.