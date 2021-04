Sturgeon a averti que les Écossais manqueraient de plus de 1,5 million de coups Covid si le SNP rejoignait le programme de l’UE Politique | Nouvelles

Le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, a déclaré que le premier ministre devrait remercier Boris Johnson d’avoir ignoré les demandes du SNP de s’inscrire au programme de vaccination du bloc. Mme Sturgeon, 50 ans, devrait recevoir son premier coup COVID-19 jeudi.

Le même jour, le Premier ministre lancera également le manifeste électoral du SNP.

L’UE n’a pas atteint son objectif de vacciner 80% des personnes âgées d’ici la fin du mois de mars.

Cependant, le bloc a continué à blâmer la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca.

Thierry Breton, le commissaire européen chargé de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins, a déclaré au Parisien: «Si nous avions reçu les 100% des vaccins d’AstraZeneca qui nous avaient été contractés, l’Union européenne serait aujourd’hui au même niveau que la Grande-Bretagne en termes des vaccins.

«Je peux donc dire que les turbulences que nous avons connues sont uniquement dues à l’incapacité d’AstraZeneca à livrer.»

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a vacciné bien plus de la moitié des Britanniques alors que l’UE n’a inoculé qu’environ un cinquième de sa population.

L’année dernière, les ministres du SNP ont appelé le gouvernement britannique à adhérer au programme d’achat de vaccins de l’UE.

Le secrétaire à la Constitution du SNP, Mike Russell, a déclaré à l’époque: “Ce refus idiot concerne le Brexit et n’a rien à voir avec la pandémie. Cela coûtera des vies.”

Au lieu de cela, M. Johnson a mis sur pied le groupe de travail britannique sur les vaccins et a versé des millions de livres d’argent des contribuables dans la mise en place de lignes de production de vaccins.

M. Ross a déclaré au Telegraph: «Je pense que les commentaires du SNP d’un certain nombre de ministres à Holyrood et de hauts responsables politiques du SNP à Westminster à l’époque, sur l’approche adoptée par le gouvernement britannique, se sont révélés faux, creux et complètement faux. .

“Si Nicola Sturgeon avait sa manière, elle ramènerait une Écosse indépendante dans l’Union européenne, et il y aurait bien plus d’un million et demi de doses de vaccin disponibles ici en Écosse, et il faudrait encore un certain temps avant Nicola Sturgeon devait recevoir son vaccin, plutôt qu’une question d’heures. “

Selon le journal, un porte-parole du SNP a déclaré: “Ces remarques de Douglas Ross sont tout à fait pathétiques mais tout à fait en accord avec son ton pétulant et puéril.”

Le SNP et le parti conservateur écossais se préparent pour l’élection de Holyrood le 6 mai.

Le parti de M. Sturgeon a continué de faire pression pour l’indépendance de l’Écosse.

Au cours du deuxième débat des chefs de parti préélectoraux, les Verts écossais et le SNP ont déclaré que la nation décentralisée devrait décider de ce à quoi ressemblera une Écosse post-pandémique par le biais d’un référendum sur l’indépendance.

Mais les dirigeants du parti conservateur écossais, du parti travailliste et du parti libéral démocrate ont déclaré que le complot d’indépendance compromettrait la reprise de Covid.