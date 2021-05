Sturgeon a averti que l’obsession de l’indépendance risquait de chasser les «créateurs de richesse» d’Écosse | Politique | Nouvelles

Indyref2: Ballantyne dit qu’il y a un “ énorme écart ” dans les arguments

Le Parlement serait inévitablement distrait par des discussions sur ce sujet précis. L’élection a vu le SNP remporter 64 sièges – un en dessous du nombre qui aurait donné au parti une majorité globale. Néanmoins, avec les Verts, qui soutiennent également l’indépendance, remportant huit sièges, Mme Sturgeon continue de faire pression pour un deuxième référendum sur l’indépendance en sept ans, plaçant avec force son cas lors d’un appel téléphonique au Premier ministre britannique Boris Johnson dimanche.

Mme Ballantyne, qui a quitté les Tories for Reform UK plus tôt cette année, a perdu son siège aux élections de jeudi à Holyrood, récoltant 779 voix sur la liste régionale.

Critique féroce du Premier ministre, Mme Ballantyne a déclaré à Express.co.uk qu’elle était profondément préoccupée par ce qui allait se passer maintenant.

Elle a expliqué: «La croyance et la rhétorique de Mme Sturgeon selon laquelle le résultat des élections est avant tout un mandat pour un référendum soutenu tristement par la principale opposition qui se tenait sur une plate-forme pour arrêter un référendum ne sont pas de bon augure pour les prochaines années.

Nicola Sturgeon célèbre son triomphe électoral (Image: GETTY)

Michelle Ballantyne est maintenant à la tête de Reform UK Scotland – mais a perdu son siège jeudi (Image: GETTY)

«Il manque complètement la répartition 50/50 du soutien des électeurs (loin de la volonté établie du peuple écossais, selon Mme Sturgeon, est nécessaire).

«Mais bien plus inquiétant encore, cela suggère que cette session parlementaire va se concentrer sur un mandat qu’ils n’ont pas le pouvoir de promulguer.

Elle a ajouté: «Le SNP a écrit à ses partisans à l’approche des élections pour leur dire qu’ils devaient voter SNP 1 & 2 pour protéger le NHS de Boris Johnson, un message qui était si malhonnête qu’il met clairement en évidence les tactiques désespérées qui sont utilisées.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

«Tandis que l’éducation se désagrège et que notre NHS se désintègre tranquillement, nos parlementaires échangeront des insultes et des divisions amères sur la question constitutionnelle sur laquelle ils n’ont aucun pouvoir.»

Mme Ballantyne a exhorté le gouvernement britannique à apporter le soutien nécessaire pour reconstruire l’économie écossaise «après les dommages causés par des politiciens trop zélés».

Quant à la possibilité d’un soi-disant IndyRef2, elle a déclaré: «Si jamais un référendum est organisé à nouveau, l’Écosse a besoin qu’on lui dise la vérité sur la monnaie, nos retraites, la dette et les accords post-indépendance.

Michelle Ballantyne a perdu contre Jackson Carlaw pour la direction des conservateurs écossais en 2019 (Image: GETTY)

Un sondage Survation ce week-end a indiqué qu’une majorité s’opposait désormais à l’indépendance (Image: Survation)

«La question ne doit pas être oui ou non et elle ne doit pas être un jeu de devinettes pour les gens quant à ce que cela signifiera pour les emplois et l’avenir.

“Mme Sturgeon nourrit ses partisans de viande rouge avec ses cris de ralliement, mais ce faisant, elle attise la division et la haine qu’elle aura du mal à remettre dans le biberon.”

Plus précisément, Mme Ballantyne était préoccupée par une éventuelle fuite d’argent si l’indépendance commençait à ressembler à une perspective réaliste.

Résultats des élections écossaises (Image: Express)

Elle a expliqué: «J’entends déjà les bruits d’inquiétude alors que les créateurs de richesse envisagent la possibilité des risques d’être en Écosse.

Le droit démocratique qui a été gagné la semaine dernière était de diriger notre Parlement décentralisé et d’utiliser ces pouvoirs au profit du peuple. “

En outre, elle a exhorté Mme Sturgeon à se concentrer sur la tâche à accomplir – à savoir, assurer le rétablissement de la pandémie de l’Écosse – plutôt que de comploter pour rompre avec le Royaume-Uni.

Comptage des élections écossaises de jeudi (Image: GETTY)

Elle a déclaré: «Étant donné que les référendums sur la séparation ne sont pas un pouvoir décentralisé, logiquement, le seul mandat qui a été remporté par le SNP est d’en demander un, et le gouvernement britannique ne l’a pas dit maintenant.

«Le SNP est donc confronté à un choix, diviser le pays dans une bataille amère et insensée qui punira les gens ou se concentrera sur le travail de diriger l’Écosse au mieux de ses capacités afin qu’un jour ils puissent avoir le soutien de plus que de simples 50 pour cent de la population. »

Express.co.uk a contacté le SNP pour offrir au parti une chance de répondre aux remarques de Mme Ballantyne.