in

Un groupe de militants de Green New Deal Rising et de la campagne Stop Cambo a approché le Premier ministre écossais au carnaval de Govanhill à Glasgow et lui a demandé pourquoi elle laissait « les grandes entreprises profiter de l’énergie sale ». devraient recevoir l’approbation finale pour entrer en production sur le champ de Cambo peu de temps avant la COP 26. Les militants affirment que, si le feu vert était donné, le site de Cambo pourrait produire jusqu’à 255 millions de barils de pétrole au cours de sa durée de vie.

Ils estiment que 132 millions de tonnes d’émissions de CO2 qui pourraient être produites nécessiteraient une superficie d’environ 1,5 fois la taille de l’Écosse pour les contrer.

Lorsqu’on lui a demandé si elle s’opposerait aux plans, Mme Sturgeon a déclaré: «Écoutez, je ne vais pas rester ici – ce n’est pas un problème pour le gouvernement écossais.

«Nous pensons à toutes ces choses, nous essayons de prendre la bonne décision. Il ne fait aucun doute que nous devrions nous éloigner.

«Il y a donc des questions difficiles à poser pour savoir si des choses comme celle-là sont proportionnées et je comprends tout à fait cela. Il y a des choses difficiles pour nous tous à aborder et sur lesquelles prendre des décisions. »

L’une des militantes a alors demandé au leader du SNP pourquoi elle ne s’engagerait pas à s’y opposer.

Mme Sturgeon a ajouté: “Vous pouvez avoir un politicien qui vous dit ce que vous voulez entendre, parce que vous êtes ici, ou vous pouvez avoir un politicien qui dit que j’entends ce que vous dites, et j’ai beaucoup de sympathie mais il y a des problèmes en tant que premier ministre que je dois m’assurer de bien prendre en compte.

“Et c’est ce que je choisis de faire.”

Un porte-parole du gouvernement écossais a ajouté plus tard : « Nous sommes pleinement déterminés à devenir une économie nette zéro d’ici 2045.

« Bien qu’il s’agisse en fin de compte d’un domaine réservé, tout soutien du gouvernement écossais aux entreprises pétrolières et gazières opérant en mer du Nord est conditionné à leur contribution à une transition énergétique durable et inclusive et à la garantie d’un approvisionnement énergétique sécurisé. »

Ils ont affirmé que le secteur pétrolier et gazier pourrait jouer un «rôle positif» dans la transition énergétique de l’Écosse, en aidant à concevoir le système énergétique diversifié dont nous avons besoin pour l’avenir.

S’exprimant après l’incident, la militante Lauren MacDonald, 20 ans, qui a défié Mme Sturgeon, a déclaré: “Nous accueillons la COP26 dans ma ville natale cette année, mais Nicola Sturgeon et Boris Johnson n’ont pas pris suffisamment de mesures pour respecter les engagements déjà pris.

« Le gouvernement écossais ne peut pas se considérer comme un leader climatique sans s’opposer au champ pétrolier de Cambo.

« Comment pouvons-nous faire confiance à nos gouvernements pour lutter contre la crise climatique alors qu’ils refusent à maintes reprises de prendre des mesures significatives pour en atténuer les effets ? »

«Je suis vraiment terrifié pour mon avenir. Cela me rend tellement frustré que lorsque je confronte la dirigeante de mon pays, elle refuse de s’engager à prendre des mesures pour protéger la vie de ses citoyens.”

Cela est venu après que le Premier ministre Boris Johnson a signalé qu’il ne ferait pas obstacle.

Interrogé à ce sujet lors d’une visite dans un parc éolien au large de la côte nord-est de l’Écosse jeudi, il a déclaré: «C’était un contrat qui a été signé en … 2001 et nous ne pouvons pas simplement déchirer les contrats. Il y a un processus à suivre.

Il a déclaré qu’il était nécessaire de “passer aussi rapidement que possible” loin du pétrole et du gaz, mais le passage à des formes plus vertes de production d’électricité devrait être “doux et sensé”.

Le ministre du Climat, Alok Sharma, a été averti que le monde était “au bord d’une catastrophe”, ajoutant que “nous nous rapprochons dangereusement” du manque de temps.

Mais M. Sharma a refusé de critiquer les plans du gouvernement visant à poursuivre l’extraction de combustibles fossiles.

Il a ajouté : « L’avenir [fossil fuel] les licences devront respecter le fait que nous nous sommes engagés à atteindre la valeur nette zéro d’ici 2050 dans la législation », a-t-il déclaré. « Il y aura un contrôle climatique sur toutes les licences. »