Sturgeon a déclaré qu'”une action était nécessaire maintenant” alors que le chef du SNP a giflé 21 demandes dans un “cri de ralliement” | Sciences | Nouvelles

Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a déclaré plus tôt cette année que “la COP26 à Glasgow sera une occasion de réussir ou de casser” pour la planète. Cela vient après que l’Écosse a adopté une loi en 2019 pour devenir une société Net-Zero d’ici 2045 – cinq ans avant le reste du Royaume-Uni. Mais Mme Sturgeon a été frappée par une liste énorme qui doit être traitée à la suite du rapport du Groupe d’experts indépendant sur l’évolution du climat de l’ONU.

Dans leur nouvel article “21 For 21”, le groupe de réflexion écossais Common Weal, en collaboration avec le Dr Keith Baker de l’Université calédonienne de Glasgow, a décrit 21 actions que l’Écosse devrait prendre maintenant.

Il est approuvé par le GIEC, y compris le professeur Bill McGuire de l’UCL, qui l’a décrit comme une « initiative brillante et imaginative ».

Il a été qualifié d’« appel aux armes politique, social et économique vital, où les Écossais peuvent devenir à la fois des parties prenantes et des gardiens de nos abondantes ressources grâce à des propositions telles qu’une National Energy Company et une Scottish Energy Development Agency ».

Il traite de la précarité énergétique et reconnaît le potentiel de « la main-d’œuvre écossaise et l’importance de nourrir et de développer les talents et l’innovation pour construire une nouvelle donne verte et une économie plus juste qui fonctionne pour tous ».

LIRE LA SUITE: Boris Johnson s’apprête à offrir aux propriétaires une incitation de 4 000 £ pour remplacer les chaudières à gaz

En mars, l’Écosse a raté de peu son objectif de générer l’équivalent de 100 % de sa demande d’électricité à partir d’énergies renouvelables en 2020.

De nouveaux chiffres révèlent qu’il a atteint 97,4 % à partir de sources renouvelables.

Cet objectif a été fixé en 2011, lorsque les technologies renouvelables ne généraient que 37 % de la demande nationale.

L’organisme industriel Scottish Renewables a déclaré que la production avait triplé au cours des 10 dernières années, avec suffisamment d’électricité pour l’équivalent de sept millions de foyers.

La directrice générale, Claire Mack, a déclaré : « Les objectifs de l’Écosse en matière de changement climatique ont été une formidable motivation pour l’industrie à accroître le déploiement des sources d’énergie renouvelables.

“Les projets d’énergie renouvelable déplacent des dizaines de millions de tonnes de carbone chaque année, emploient l’équivalent de 17 700 personnes et apportent d’énormes avantages socio-économiques aux communautés.”

L’Écosse a certains des objectifs climatiques les plus ambitieux au monde, avec son projet de loi sur le changement climatique fixant un objectif juridiquement contraignant d’atteindre zéro émission nette d’ici 2045.

D’ici 2030, les ministres souhaitent que la production d’énergie renouvelable représente 50 % de la demande d’énergie en électricité, chaleur et transports.