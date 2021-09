Sturgeon a dit qu’elle n’avait AUCUNE chance de référendum : « Les orphelins de Dickens ont eu plus de chance ! | Politique | Nouvelles

Kenny MacAskill a fait référence au célèbre roman de Charles Dickens lorsqu’il a présenté une motion visant à établir une convention d’indépendance lors de la conférence du parti ALBA. La proposition, approuvée par les délégués lors de l’événement à Greenock aujourd’hui, appelle à la création d’un groupe composé de tous les politiciens élus d’Écosse “pour apporter son soutien et sa substance à la position de négociation du gouvernement écossais sur l’indépendance” lors d’un futur vote.

M. MacAskill, qui a été élu chef adjoint du parti aujourd’hui, a déclaré : « L’indépendance est ce qui nous motive, c’est une cause qui nous anime, c’est un rêve qui ne mourra jamais.

« Nous savons que sans indépendance, il ne peut y avoir de reprise [from coronavirus].

« Le moment est venu de faire pression pour l’indépendance. Des mesures doivent être prises immédiatement, non reportées au jamais. C’est le besoin de notre peuple et c’est le droit de notre nation.

« Mandat après mandat donné au gouvernement écossais pour agir, la base électorale et les changements constitutionnels existent, il est temps. »

L’ancien secrétaire écossais à la Justice a poursuivi: «Il ne faut plus nous dire d’attendre, ni nous dire que cela dépend du consentement de Boris Johnson ou que son calendrier peut être fixé par lui.

«L’Écosse l’a rejeté de manière globale, comme ils l’ont fait avec tous les premiers ministres conservateurs avant même ma naissance.

« Chercher un référendum plaqué or de ce parti conservateur a autant de chances de succès qu’un orphelin affamé plaidant pour plus dans Oliver Twist de Charles Dickens.

« Si notre demande est refusée, alors nous devons agir maintenant. Pas se recroqueviller ou aux puces. Tous les canaux démocratiques doivent être exploités.

Dans une attaque apparente contre le SNP, le député d’East Lothian a poursuivi en déclarant qu’offrir une « rhétorique vide de sens » était « inadéquate » pour amener un deuxième vote.

Il a souligné : « Il faut faire preuve de leadership et de courage, malheureusement ils sont absents depuis bien trop longtemps.

« Les options juridiques, abandonnées, si elles ne sont pas opposées par le gouvernement écossais, doivent être soumises à tous les tribunaux, des appels diplomatiques et internationaux doivent être interjetés et devant le tribunal qui compte le plus, celui de l’opinion publique écossaise, il doit y avoir une action. »

Mais Ian Murray MP, secrétaire écossais du Labour’s Shadow, a déclaré à propos des commentaires: «Nicola Sturgeon peut être enclin à esquiver habilement les questions, mais ce n’est pas Oliver Twist.

« L’Écosse ne veut plus de la division et du psychodrame proposés par l’ALBA et le SNP, et si les nationalistes passaient autant de temps sur la pauvreté des enfants qu’ils le font à parler d’indépendance, nous nous assurerions qu’il n’y avait pas d’enfants pauvres en Écosse comme Oliver Twist dépeint.

Pendant ce temps aujourd’hui, Alex Salmond a été confirmé comme chef du parti ALBA.

M. Salmond – qui a dirigé le parti par intérim depuis sa création en mars de cette année – a été élu sans opposition, recevant une ovation debout de la part des quelques centaines de délégués à l’hôtel de ville de Greenock.

M. MacAskill, l’une des défections les plus en vue du SNP vers le nouveau parti, a remporté la direction adjointe par 837 voix contre 323, battant la conseillère de Glasgow Michelle Ferns.

Le député d’East Lothian a été parmi les premiers à passer du SNP à l’ALBA, qui a présenté des candidats aux élections législatives écossaises de cette année mais n’a pas réussi à remporter un siège.

Une autre défection très médiatisée, Chris McEleny, a également été confirmée en tant que nouveau secrétaire général du parti – un poste qu’il a également occupé par intérim.

Le SNP a été approché pour commentaires.