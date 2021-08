Sturgeon accusé d’avoir fait de « fausses promesses » et de donner la priorité à IndyRef2 plutôt qu’à la récupération | Politique | Nouvelles

in

Alors que le Premier ministre marque 100 jours au pouvoir depuis les élections de 2021 à Holyrood, les conservateurs écossais ont accusé la chef du SNP d’avoir rompu un grand nombre de promesses qu’elle avait faites aux électeurs en mai en se concentrant sur la séparation du Royaume-Uni. La longue liste de 13 engagements comprend l’échec de la publication d’un plan de redressement du NHS qui, selon le SNP, comprendrait une augmentation de 10 % des activités d’hospitalisation, de jour et ambulatoires.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a affirmé que les promesses de Mme Sturgeon étaient “maintenant en lambeaux pour que tout le monde puisse les voir”.

Le député de Moray a déclaré aujourd’hui : « Encore une fois, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est essayer de s’en sortir.

« Vous entendrez Nicola Sturgeon affirmer que l’indépendance est « essentielle » au rétablissement de l’Écosse et que sans elle, nous ne pourrons pas nous remettre sur pied.

« C’est un coup de dés désespéré d’une campagne nationaliste chancelante.

« Leur obsession pour un autre référendum est exactement la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à s’attaquer aux problèmes profonds qu’ils ont créés au cours des 14 dernières années.

« La distraction entrave la livraison. »

Ailleurs, le parti s’est également engagé à prendre des mesures précoces pour lancer une enquête sur la pandémie de coronavirus, mais cela n’a pas encore été fait.

Il est également affirmé que le gouvernement écossais dirigé par le SNP n’est pas sur la bonne voie pour vacciner tous les adultes après s’être engagé à terminer «la vaccination de tous les adultes, sous réserve de l’approvisionnement» dans les 100 premiers jours.

LIRE LA SUITE : Vive la reine ! Les ministres de la Barbade divisés sur les projets de la république

Elle a ajouté: «Il est clair que le SNP est à des kilomètres de l’objectif pour respecter les engagements contenus dans son document de 100 jours.

« Encore une fois, il y a un énorme fossé entre ce que le SNP dit et ce qu’il fait. Ils ne livrent tout simplement pas.

“Le retard dans la publication d’un plan du NHS est inexcusable.”

Mme Sturgeon devrait relancer sa campagne le mois prochain pour un deuxième référendum sur l’indépendance lors de la conférence nationale du SNP.

Un projet d’ordre du jour de la conférence nationale annuelle du SNP montre que les membres du parti seront invités à approuver des propositions pour une nouvelle poussée d’indépendance, arguant que cela est “essentiel” pour une reprise réussie de la pandémie de Covid.

Une motion distincte stipule qu’une législation pour un nouveau référendum devrait être introduite à Holyrood “au plus tôt” après une “fin claire” de la crise de santé publique actuelle.

Mme Sturgeon souhaite organiser un autre vote de séparation d’ici la fin de 2023, mais le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la priorité pour le Royaume-Uni était de “rebondir ensemble” face à l’impact de la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre a également déclaré à Express.co.uk cette semaine que le changement constitutionnel était “à peu près aussi loin que possible de mon agenda”.

M. Ross a conclu : « Nous voulons vraiment devenir la véritable alternative de l’Écosse aux nationalistes à Holyrood parce que, au cours de ses 100 premiers jours, le SNP ne sera pas près de tenir les promesses qu’il a faites.

« Ils brisent déjà la confiance des électeurs écossais.

“Au fil du temps, il deviendra encore plus clair qu’il s’agit d’un gouvernement à court d’idées et coupé des besoins des vraies personnes.”

En réponse, le gouvernement écossais a rejeté l’analyse des conservateurs écossais et a affirmé que les 100 jours n’avaient commencé que lorsque Mme Sturgeon avait prêté serment en tant que première ministre le 18 mai, et non lorsqu’elle avait été réélue le 6 mai.

Un porte-parole du vice-premier ministre John Swinney et de Mme Sturgeon a déclaré : c’est accepter une augmentation de salaire de 4% pour notre personnel du NHS qui travaille dur, annonçant l’abolition des frais de scolarité de musique à l’école ou des frais dentaires pour les 18 à 25 ans ou plus.

« Nous avons toujours été clairs sur le fait que nos plans devaient être mis en œuvre 100 jours après la formation du nouveau gouvernement – et non à compter de la date des élections, ce qui serait absurde, étant donné qu’à cette époque, il n’y avait même pas de députés pour voter dans le nouveau gouvernement. . “