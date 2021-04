Sturgeon admet que l’Écosse indépendante créera une frontière dure avec l’Angleterre pour adhérer à l’UE | UK | Nouvelles

La Première ministre écossaise a déclaré hier qu’elle “ne nie pas” que la réglementation européenne verrait les marchandises et le bétail inspectés aux points de passage entre l’Angleterre et l’Écosse. Cependant, elle a souligné que l’Écosse essaierait de négocier des accords post-indépendance afin de “maintenir le commerce fluide à travers la frontière”. Elle a dit qu’il était nécessaire d’éviter que les entreprises «souffrent» en raison d’une possible frontière dure.

Le Premier ministre écossais tentait de minimiser les préoccupations concernant une frontière dure après que la candidate du SNP, Emma Harper, ait annoncé qu’une frontière physique avec l’Angleterre pourrait créer des emplois.

Dimanche, lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, Mme Sturgeon a été longuement interrogée sur la possibilité d’une frontière dure.

Les préoccupations se sont concentrées sur l’inspection des biens et du bétail, car selon les réglementations de l’UE, tous les animaux vivants doivent être inspectés lors de leur entrée sur le marché unique.

Cela comprend également 30 pour cent des œufs, du lait et du poisson.

LIRE LA SUITE: “C’est honteux!” Marr déchire Sturgeon à cause des demandes d’indépendance

Mais, quand on lui a demandé si elle soutiendrait une frontière dure avec l’Angleterre, Mme Sturgeon a confirmé que l’indépendance verrait l’Écosse “se conformer à toutes les exigences de l’adhésion à l’UE”.

Elle a ajouté: «Nous mettrons en place des arrangements et nous négocierons ces arrangements pour le Royaume-Uni, ce qui signifie que les entreprises ne souffrent, dans la pratique, de rien de tout cela.

«Je ne nie pas ce que disent les règlements européens.

«Je ne nie pas qu’en raison de l’absurdité du Brexit, toutes sortes de problèmes sont soulevés pour l’Écosse contre notre volonté démocratique.

NE MANQUEZ PAS …

“Ce que je dis, c’est que nous travaillerons en tant que pays pour nous assurer que, pour nos entreprises, il n’y a pas de difficultés en termes d’expérience quotidienne dans le commerce.”

Dans le cadre de leur manifeste électoral, le SNP a déclaré qu’il chercherait à organiser “un référendum sur l’indépendance post-pandémique pour remettre fermement l’avenir de l’Écosse entre les mains de l’Écosse et non de Boris Johnson”.

Les nationalistes écossais affirment que ce deuxième référendum sur l’indépendance devrait avoir lieu lors du prochain parlement, idéalement avant la fin de 2023.

Il y a de sérieuses questions sur l’impact de l’indépendance écossaise sur l’économie écossaise.

Mme Sturgeon a déclaré que le SNP n’avait pas effectué d’étude d’impact de l’indépendance de l’Écosse sur les revenus des gens.

Cependant, elle a déclaré que cela serait fait dans la perspective du prochain référendum sur l’indépendance et inclurait “des informations financières et économiques à jour”.

Elle a ajouté: “Si nous avions fait cela, par exemple, il y a un peu plus d’un an, avant que la pandémie de Covid ne frappe, alors évidemment cette modélisation serait obsolète maintenant parce que le monde a été bouleversé.”

Le chef conservateur écossais, Douglas Ross, a fait valoir qu’une frontière dure entre l’Écosse et l’Angleterre serait un «coup de marteau» pour les entreprises des deux pays.

Il affirme que cela mettrait en danger “des centaines de milliers d’emplois qui dépendent du commerce avec le reste du Royaume-Uni”.

Il a ajouté: “De l’aveu même de Nicola Sturgeon, le SNP n’a aucune idée de l’impact économique de l’indépendance.”