Sturgeon appelle les dernières commandes de boissons bon marché – SNP pourrait gifler une hausse de 25% de la taxe sur l’alcool | Politique | Nouvelles

Si le SNP est élu en mai, le gouvernement écossais entreprendra une révision du prix minimum de 50 pence l’unité. Dans une question écrite à Holyrood, Monica Lennon, candidate travailliste écossaise pour Hamilton, Larkhall et Stonehouse, a demandé au gouvernement écossais ce « qu’il avait l’intention de revoir le prix unitaire de l’alcool, à la lumière de son engagement à le faire après deux ans de mise en œuvre. » «

Mairi Gougeon, ministre écossais de la Santé publique, a répondu: «Les travaux de révision du niveau de prix unitaire minimum ont été suspendus afin de répondre aux demandes urgentes de gestion de la pandémie de Covid-19 en 2020.

«Cela a redémarré afin de revoir le niveau au cours de cette année.»

Dans le cadre du prix unitaire minimum (MUP), des niveaux initiaux de 50p ont été fixés en 2012 mais n’ont été mis en œuvre qu’en 2018 après une longue contestation judiciaire.

L’Express comprend que le taux pourrait monter jusqu’à 62p si le prix augmente avec l’inflation sous les propositions du gouvernement écossais, soit une augmentation de 25%.

Dans le cadre de la politique nationaliste, les boissons contenant plus d’unités d’alcool ont un prix plus élevé que les boissons contenant moins d’alcool.

Les boissons les plus touchées sont le cidre blanc fort, la vodka et le gin de marque propre et la bière blonde super puissante.

Une canette de 5% de bière blonde contenant 2 unités d’alcool doit coûter au moins 1 £, et une bouteille de 12% de vin contenant 9 unités doit coûter au moins 4,50 £.

Cependant, la bouteille de vin la moins chère pourrait atteindre 6,20 £ et un pack de six de bière blonde coûterait au moins 10,30 £ si une augmentation de 25% était appliquée.

«Le moment est venu d’examiner les données et de recalibrer le prix pour nous assurer de maximiser les avantages de cette politique qui sauve des vies.»

Donald Cameron, porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé, a ajouté: «Nous avons soutenu l’introduction d’un prix unitaire minimum, avec la mise en garde importante qu’il devrait être revu s’il s’avère inefficace.»

«Le gouvernement écossais doit veiller à explorer toutes les preuves pour montrer les effets de cette politique.

«Il est impératif que le SNP utilise cet examen pour s’assurer que des mesures appropriées sont en place pour alléger toute pression sur notre NHS résultant d’une consommation d’alcool irresponsable.»

Les derniers chiffres des National Records of Scotland révèlent que le nombre de décès liés à l’alcool a diminué de 10%, passant de 1136 en 2018 à 1020 en 2019.

Ces chiffres montrent la première baisse substantielle du nombre de décès liés à l’alcool en Écosse depuis 2012.