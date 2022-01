Sturgeon comparé à l’empereur Hirohito alors que Rees-Mogg déchire les règles de verrouillage écossaises | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre a répondu à la variante Omicron de Covid en réimposant des restrictions en Écosse, les réunions du Parlement écossais se déroulant pratiquement à partir de décembre. Maintenant, Jacob Rees-Mogg a embroché Mme Sturgeon lorsqu’on lui a demandé si Westminster commencerait à se réunir virtuellement.

Dans un échange enflammé avec Pete Wishart sur ses demandes de retour aux séances virtuelles à la Chambre des communes, M. Rees-Mogg a visé le Premier ministre.

M. Wishart avait demandé à M. Rees-Mogg de soutenir un retour aux réunions virtuelles des communes, et a estimé que 50 des 650 députés de Westminster seraient isolés à cause de Covid.

Le député du SNP Perth et du North Perthshire a déclaré: « Avec une mesure simple, il pourrait résoudre ce problème – réactivez-le pour ramener le parlement hybride et le vote par procuration au nom de la démocratie.

« Rallumez-le pour que tout le monde dans ce domaine soit en sécurité. »

M. Rees-Mogg a déclaré qu’il était désolé que M. Wishart ait aimé « s’asseoir à la maison » au lieu de faire son travail à la Chambre des communes et a refusé l’appel.

Dans des remarques cinglantes contre l’approche du Premier ministre concernant les restrictions de Covid à Holyrood, le chef des Communes a déclaré: « Le SNP a décidé de suivre une voie très différente. Ils ne croient pas qu’il faut faire confiance aux gens pour prendre des décisions par eux-mêmes.

«Ils croient au verrouillage constant et perpétuel qui, si je comprends bien, le chef du SNP a elle-même accepté ne s’est pas déroulé aussi bien que prévu.

« Ce qui sonne un peu comme les commentaires de l’empereur du Japon à la fin de la dernière guerre, que cela n’a pas été un succès ce qu’ils ont fait en Ecosse.

« Ce que nous avons fait dans le reste du Royaume-Uni, en Angleterre, a mieux fonctionné en faisant confiance aux gens. Nous devons faire confiance aux gens, nous devons continuer à faire confiance aux gens. »

LIRE LA SUITE: Les Brexiteers s’en prennent aux conservateurs pour la pagaille de l’accord avec l’UE

Le 15 août 1945, l’empereur Hirohito s’est adressé au Japon pour la première fois et a annoncé la capitulation du pays lors de la Seconde Guerre mondiale.

Dans sa toute première émission de radio, le dirigeant japonais a avoué que les États-Unis « ont commencé à employer une bombe des plus cruelles, dont la puissance de faire des dégâts est en effet incalculable, faisant de nombreuses victimes innocentes ».

Hirohito a admis dans l’émission que « la race japonaise sera détruite si la guerre continue ».

A NE PAS MANQUER

Mercredi, Mme Sturgeon a assoupli les règles d’auto-isolement de l’Écosse et a promis de repenser sa stratégie Covid après avoir admis que les restrictions du pays n’étaient pas aussi efficaces que prévu.

Alors qu’elle a déclaré que l’Écosse ne « laisserait pas tomber » en levant toutes les mesures, le Premier ministre a admis que l’utilisation de restrictions devenait « moins tolérable », infligeait « plus de dommages » et était « peut-être moins efficace » grâce à la transmissibilité accrue d’Omicron.

Le Premier ministre a déclaré que les restrictions existantes resteraient en place jusqu’au 17 janvier au moins, et a déclaré qu’elle dévoilerait sous peu un plan pour que l’Écosse vive avec le virus à long terme qui serait « plus proportionné et durable et moins restrictif ».

Mme Sturgeon a également déclaré aux MSP que le virus était « plus répandu maintenant qu’à aucun moment de la pandémie jusqu’à présent », ce qui, selon elle, avait « des implications extrêmement graves » pour le NHS et d’autres services clés.

Cela survient alors que les données de l’Office for National Statistic ont montré que la proportion d’Écossais atteints de Covid a doublé, passant d’un sur 40 à un sur 20 au cours de la dernière semaine de 2021.

Les chiffres de l’Écosse contrastaient avec un sur 15 en Angleterre, avec uniquement des restrictions du plan B en place.

Le Royaume-Uni a enregistré 178 250 cas et 229 décès dans les 28 jours suivant un test Covid positif vendredi.

Consultez les dernières statistiques sur le vaccin Covid ci-dessous et visitez InYourArea pour toutes les dernières vaccins Covid